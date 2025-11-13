Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1999 tarihli düzenlemede yapılan değişiklikle Diyanet İşleri Başkanlığı, Suriye'de Din Hizmetleri Müşavirliği ile Din Hizmetleri Ataşeliği kurarak din hizmetlerini koordine edeceğini ilan etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Suriye'nin Halep kentinde olan Din Hizmetleri Ataşeliği ile Şam'da bulunan Din Hizmetleri Müşavirliği oluşturuldu.

Söz konusu birimlerden Din Hizmetleri Ataşeliği'nin TC Halep Başkonsolosluğu'na bağlı ve Din Hizmetleri Müşavirliği'nin ise TC Şam Büyükelçiliği'ne bağlı olarak çalışacağı kaydedildi.

Suriye genelinde din hizmetleri, eğitim ve kültürel faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak teşkilatlanma Suriye'deki Türk vatandaşlarının ve Müslüman toplulukların dini ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra diplomatik ve kültürel bağları da güçlendirecek.