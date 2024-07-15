Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli iktisadi teşebbüslerinden biri olan İSFALT'ı ziyaret etti. İSFALT tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Kurt, ziyaret sonrasında işbirliği mesajları verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSFALT tesislerini ziyaret etti. Odunpazarı Belediyesi’nin konu ile ilgili yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Kurt’a İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yüksel eşlik etti. Asfalt fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele araçları ve yöntemleri de inceledi. Başkan Kurt, Eskişehir’e yapılması planlanan asfalt plenti tesisi konusunda işbirliği görüşmeleri de yaptı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Kurt, "İSFALT'ı ziyaret ederek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu önemli iktisadi teşebbüsüyle işbirliği içinde olacağımızı ifade etmek istedik. Özellikle yol ve üstyapı konularında deneyimlerini paylaşarak Odunpazarı ilçemizin üstyapı çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İSFALT yetkilileri ise, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, işbirliği olanaklarını değerlendirmek için çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.

Başkan Kurt'un İSFALT ziyareti, yerel yönetimler arasında işbirliği ve deneyim paylaşımının önemini vurgulayan bir adım olarak değerlendirildi.