15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler, İBB önünde anıldı. Anma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Devletin dini adalettir. Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir, olamaz. Allah bize hiçbir zaman 15 Temmuz gibi günler yaşatmasın” dedi.BURSA (İGFA) - 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez binası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve kurum bürokratları katıldı. Anma töreninde İmamoğlu, Sakalar ve Okul birer konuşma yaptı. 15 Temmuz’un ülkemizin en kara günlerinden biri olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu kara ve acı günde belki de en kanlı noktalarından birisi tam da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuzun önünde, burada yaşanmıştır. Başta burada olmak üzere memleketimizin farklı noktalarında bu hain darbe girişimine karşı mücadele eden, müdahale eden, partili, partisiz hangi etnik kökenden hangi inançtan olursa olsun karşı duran her vatandaşımızı buradan saygıyla selamlarken, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de minnet duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

“GÜÇLÜ BİR DEMOKRASİ CEPHESİDİR”

“Gazi Meclisimizi bombalayacak kadar gözü dönmüş bir terör örgütü ile karşı karşıya kalmıştık. Düşünün ki ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Meclisimizi zapt etmeye, ele geçirmeye kalkıştılar” diyen İmamoğlu, “Bu amaçla kurumlarımızı, değerlerimizi, vatandaşlarımızı hedef aldılar. Canice, hunharca suçlar işlediler. O gün az önce de ifade ettiğim gibi kahramanca direniş sergileyerek demokrasiye ve milletimin iradesine sahip çıkan o günün o aziz milleti asil karakterini ortaya koymuş ve gerçekten önemli bir mücadele vermiştir. 15 Temmuz her siyasi görüşten yurttaşımızın aslında kendi egemenliğine karşı harekete geçen her türlü unsura dönük kararlılığını net ortaya koyduğu önemli günlerden birisidir. Bu, aslında güçlü bir demokrasi cephesidir. Ortak bir duygu ve iradeyle hareket ederek o günün darbecilerine de geçit vermemişlerdir” ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLER ÜZERİNDEN DERS ÇIKARTMAK ASLİ SORUMLULUĞUMUZDUR”

Darbe girişimine karşı tüm siyasi partilerin ortak tavır sergilemesine ilişkin İmamoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen tüm partilerin ortak hareket etmeleri, darbeye karşı çok net bir tavır göstermeleri ve aynı şekilde aynı metinle bütün milletimize seslenmeleri de demokrasinin ne kadar zemininin sağlam olduğu ve milletimizin ne denli güçlü bir şekilde sahip çıktığının özetidir. Bunlar elbette tarihimiz açısından da bizler için de hem çok önemlidir hem de değerlidir. Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden de ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

“15 TEMMUZ'UN DARBECİ ÖRGÜTÜ BİR GECEDE ORTAYA ÇIKMADI”

“Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan, koşulların oluşmasında ekili olanların, darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gerekli özeleştiriyi yapmadıklarını ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili yeterince milletimize hesap vermediklerini düşünmekteyim” diyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'un darbeci örgütü bir gecede ortaya çıkmadı. Onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o, onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici bir güne acı bir güne ve yüzlerce şehidimizin olduğu bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi devletin içerisine yayıldığını hepimiz biliyoruz. Bu süreç boyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü, övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık. Yıllarca bu konuda yapılan sayısız uyarı ve eleştirilere kulaklarını kapayanlar asıl suçluları bir yana bırakıp bunu açığa çıkaran insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini, hapse atıldığını hatta ve hatta hayatlarını kaybettiklerini de hepimiz biliyoruz.”

“HUKUK DIŞI YAPILANMAYA DİKKAT ÇEKENLER ÇOK BÜYÜK BASKILAR GÖRMÜŞTÜR”

“Devlet içindeki bu hukuk dışı yapılanmaya dikkat çekenler, onunla mücadele edenler çok büyük baskılar görmüştür. Cezalandırılmışlardır. Bugüne kadar bugün şehitlerimizi andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken, hatta hayatını kaybeden insanların da anılması, onlara minnet duyulması, hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir. Bugün aynı yanlışın farklı boyutlarının tekrarlanma niyetlerini ya da emarelerini görmekteyiz. İktidarı uyarıp eleştirenleri kolayca düşman ve terörist ilan eden akıl, maalesef bizleri sıkıntıya sokmaktadır. Bu ülkede bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak bir an önce milletçe, memleketçe, kurumlar ve kurallar ülkesi olmak, demokrasiyi eksiksiz sağlamakla yükümlüyüz. Bir an önce yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız.”

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR”

“Hazreti Ali'nin bize emaneti; ‘devletin dini adalettir’ sözü belki de dünya tarihi var oldukça en mühim tavsiyelerden birisidir. Ben özellikle ifade etmek isterim ki adaletin tesis olduğu, kurulların ve kuralların kurumunun her aşamasının adaletle düzen edindiği bir ortamda biz asla ve asla 15 Temmuz gibi günleri yaşamayız. Tabii ki ben bu talebi yalnızca bir vatandaş olarak değil, 15 Temmuz hain darbe girişiminde çalışanlar arasında şehit ve gaziler vermiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak da dile getiriyorum. En kalpten duygularımla en güçlü biçimde en güçlü ifadelerle dile getiriyorum. Türkiye'yi milletin iradesinin üzerinde bir gücün olmadığı, özgür, demokratik ve kardeşçe yaşamın hakim olduğu bir ülke haline getirmek 15 Temmuz'un kahramanlarına ve arkada resimlerini gördüğümüz hayatını kaybeden şehitlerimize; orada resmi olmayan bütün hayatını kaybeden şehitlerimize ve bu süreçte uyararak ne yazık ki zulüm görerek ölenlere borçlu olduğumuzu ifade etmek zorundayız.”

“HİÇBİR GÜÇ MİLLET İRADESİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR”

“Bu yönde devletimizi kurallarıyla, hukukun üstünlüğüyle, kurumlarının asaletiyle, kurumlara sızma girişimine hep birlikte dik durarak devletin liyakat esası üzerinden yönetilmesiyle bu memleketin ve bu milletin asla bir zümrenin baskısı altında olamayacağını ifade ederek 86 milyon insanımızın eşit hissedarı olduğu bu toprakları doya doya her vatan evladının eşitliği için yaşadığı bir geleceği var etmekle yükümlüyüz. Bu görüşle ve bu bakışla 15 Temmuz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İnancımızı kullanmak isteyenlere de hatırlatıyorum. Devletin dini adalettir. Hiçbir güç millet iradesinin üstünde değildir, olamaz. Bizi birbirimize bağlayan kardeşlik köprülerini sonsuza dek açık ve ayakta kalmasını diliyorum. Allah bize hiçbir zaman 15 Temmuz gibi günler yaşatmasın.”

Konuşmaların ardından tüm şehitler için dualar edildi. Anma; İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ ANMAYA KATILDI

15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı’daki “15 Temmuz Demokrasi Şehitliği”nde de anıldı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma töreninde; Vali Davut Gül, 1’nci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.