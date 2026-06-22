Yoga matları bu kez İzmir Körfezi'ne açılan bir vapurun güvertesine serildi. Dünya Yoga Günü'nde 400 İzmirli, denizin ve gün batımının eşlik ettiği etkinlikte aynı ritimde nefes aldı.

KOCAELİ (İGFA) - 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen İzmir Yoga Festivali kapsamında vapurda yoga etkinliği gerçekleştirildi. Bostanlı Vapur İskelesi'nden hareket eden Hasan Tahsin Arabalı Vapuru, yaklaşık 400 yoga tutkununu Körfez turuna çıkardı. Gün batımının eşsiz manzarası eşliğindeki etkinlikte katılımcılar hem spor yaptı hem de mavi suların üstünde unutulmaz anlar yaşadı.

Denizin ortasında yükselen yoga pozları, rüzgârın eşlik ettiği nefes çalışmaları ve ufukta yavaş yavaş kaybolan güneş, Dünya Yoga Günü'ne özel kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vapur güvertesi iki saat boyunca sessizliğin, dinginliğin ve pozitif enerjinin adresi oldu. Körfezin ortasında yüzlerce kişi aynı ritimde nefes aldı.

'BÜYÜK BİR KEYİFLE TAMAMLANDI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Çalışmaları Şefi Mustafa Sandıkçıoğlu, ilkini geçen yıl yaptıkları vapurda yoga etkinliğinin ikincisini düzenlediklerini söyledi. Bugün bir kez daha katılımcıların Körfez'in eşsiz manzarasında yoga yaptıklarını ifade eden Sandıkçıoğlu, etkinliğin sorunsuz ve büyük bir keyifle tamamlandığını söyledi.

Yoga eğitmeni Beste Elvanlı, bir kez daha şahane insanlarla, muhteşem enerjilerle buluştuklarını ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti.

Yoga eğitmeni Ayşegül Kaçıral da 'İzmir'de denizin ortasında çok keyifli bir etkinlik yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' dedi.