TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in vizyon projelerinin başında yer alan ve 'Gün gün takip edeceğim' dediği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin ihale tarihi belli oldu. Müjdeyi Sürmene gezisi sırasında açıklayan Başkan Genç, ihalenin 8 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

150 YIL HİZMET EDECEK

İlk etabı Akyazı'daki Şehir Hastanesi ile havalimanı arasında planlanan, daha sonra Akçaabat ve Yomra'ya uzatılacak olan hafif raylı sistemin Trabzon'un ulaşım altyapısını modern, hızlı ve konforlu bir seviyeye taşıyacağını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Trabzon Hafif Raylı Sistem projemizin ihale tarihi 8 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu mutluluğu hemşehrilerimizle paylaşmak istedim. Bu projemiz ile inşallah Trabzon'umuz sadece rahat bir ulaşım imkanına kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir içi trafiği de özellikle rahatlayacak ve yine her zaman ifade ettiğimiz gibi çevreye duyarlı, modern ve şehrimize 150 yıl hizmet edecek bir ulaşım altyapısına sahip olacağız. Projenin inşallah ihale tarihinden sonra en kısa sürede hayata geçmesini temenni ediyorum. Bunun için de çok yoğun çalışma ve gayretin içerisinde olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.'

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Başından beri kıymetli desteklerini her zaman gördüğümüz, bütün hizmetlerin banisi olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Yine şehrimizin evladı çok kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, önceki dönem bakanımız, şimdiki milletvekilimiz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Sayın Mustafa Şen'e, milletvekillerimiz Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç'a, İl Başkanımız Sayın Sezgin Mumcu'ya ve emek veren bütün mesai arkadaşlarıma, bakanlıktaki yetkililerimize, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün başta olmak üzere orada mesai veren yetkili arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun uğurlu olsun inşallah.'