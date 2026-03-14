Samsun Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturuyor. Her gün yaklaşık 15 bin kişinin bir araya gelerek oruç açtığı iftar sofraları zengin ve özenle hazırlanan menüsü ile hem damaklara hem de gönüllere hitap ediyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu iftar sofralarıyla taçlandırıyor. Her gün binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturan Büyükşehir Belediyesi çorbadan ana yemeğe pilavdan tatlıya zengin menüsü ile de dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan iftar yemekleri, hem lezzeti hem de özenle hazırlanan menüsüyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Menüler, her gün özenle hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve 153 Restoranlar olmak üzere farklı noktalarda kurulan iftar sofralarının yanı sıra, iftar saatine yetişemeyip yolda olan vatandaşlara da iftariyelik ikramında bulunuyor. Tüm menüler Büyükşehir Belediyesine ait Gıda İşleme Merkezleri'nde hazırlanıyor. Maharetli ustalar her gün çorba, ana yemek, pilav, salata ve tatlıdan oluşan doyurucu iftar menülerini özenle hazırlıyor. Her gün farklı bir menünün yer aldığı iftar sofralarına vatandaşların ilgisi de yoğun oluyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte çadırlarda tatlı bir telaş yaşanırken binlerce kişi aynı anda iftar yapmanın mutluluğunu paylaşıyor.

'Hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizim için çok kıymetli'

Ramazan ayının manevi havasının tüm şehirde hissedildiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren çok özel bir zaman dilimi. İftar sofraları ise bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamak için önemli bir buluşma noktası. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'ın bereketini paylaşarak, hemşehrilerimizle gönül sofralarında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için hemşehrilerimizin yanında olmak, aynı sofrayı paylaşabilmek gerçekten çok kıymetli. O sofralarda yansıyan birliktelik ve dayanışma görüntüsü de bizim için ayrıca çok değerli. Bu yıl hem Ramazan Sokağımızda bu manevi yaşıyoruz hem de gönül sofralarında buluşmayı sürdürüyoruz ' dedi.