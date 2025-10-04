AK Parti Trabzon Yerel Yönetimler Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı dönüşümü, Uzunkum Yaşam Alanı, Boztepe Seyir Kulesi, Çömlekçi ve Arafilboyu dönüşümleri, raylı sistem ve elektrikli otobüs projeleri başta olmak üzere şehir merkezinde ve ilçelerde hayata geçirilen büyük yatırımları detaylarıyla aktardı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Yerel Yönetimler Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, AK Parti Genel Merkez Trabzon İl Koordinatörü Hakan Karaduman, İl Başkanı Sezgin Mumcu, Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer yer aldı. Yaptığı konuşmada belediye yatırımları ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Genç, 'Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin her köşesine dokunan projelere imza atıyoruz. Pazarkapı alanında yaptığımız dönüşümle Trabzon'a yeni bir vizyon kazandırdık. Camimiz, çevresindeki düzenlemelerimiz ve yaşam alanımızla bu bölgeye 237 milyon liralık yatırım yaptık. Uzunkum Yaşam Alanı projemizi de Kasım ayında ihaleye çıkarıyoruz. 250 dönümlük ve 2 milyar lira değerindeki bu dev proje, 2027'de tamamlandığında Trabzon'a bambaşka bir soluk getirecek' dedi.

İLÇELERE VERİLEN SÖZLER TUTULUYOR

Başkan Genç, özellikle ilçelerde verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, 'Çarşıbaşı ve Yomra kent ormanlarımız, Akçaabat Kent Meydanı ve Uzunkum projelerimizle vatandaşlarımızın nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz. Akçaabat'ta 1812'de Rus işgaline karşı verilen mücadelenin hatırasını yaşatacak bir anıt ve yaşam alanı inşa edeceğiz. Boztepe Rekreasyon Alanımızın yanı sıra Trabzon'a yakışır bir seyir kulesini 2027 yılında açmayı planlıyoruz. Yine küçük sanayi sitelerinin taşınmasıyla ilgili projelerimizi Çevre Bakanlığımızla yürütüyor, Çömlekçi ve Arafilboyu dönüşümlerini hızla sürdürüyoruz. Uzun Sokak ve Taşbaşı düzenlemeleriyle şehir merkezine estetik bir kimlik kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

ULAŞIM PROJELERİNDEKİ SON DURUM

Ulaşımla ilgili projelere de değinen Başkan Genç, 'Raylı sistem bizim öncelikli projelerimizden biri. Ulaştırma Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun desteğiyle 2026 yatırım programına alınıyor ve aynı yıl kazmayı vuruyoruz. Ayrıca Güney Çevre Yolu da 30 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürüyor. Akçakale-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bölüm hızla ilerliyor, 3 yıl içinde hizmete açmayı hedefliyoruz. Elektrikli otobüs projemizi de 7,5 milyon Euro'luk yatırımla şehrimize kazandırıyoruz. Beşikdüzü'nden Of'a kadar çevreci, ekspres hatlarla ulaşım sağlayacağız. Bunun yanında ekolojik köprü, teleferik ve Akçaabat'a modern bir otogar projemiz de gündemimizde' şeklinde konuştu.

TRABZON'U GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Başkan Genç, ilçelerdeki yatırımlara da özel önem verdiklerini belirterek, 'Of'ta millet konağı ve pazar yeri, Sürmene'de pazar yeri ve otopark, Vakfıkebir'de ise 200 milyon liralık büyük liman çevre düzenlemesi projelerini hayata geçiriyoruz. Araklı OSB'den Şalpazarı kent meydanına kadar her ilçemizde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Ulaşımdan turizme, spordan kültürel yatırımlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalarımız var. Santa Harabeleri yolu, Maçka'daki turizm merkezleri, Arsin sahil projesi ve birçok spor yatırımıyla Trabzon'u geleceğe hazırlıyoruz. Tüm bu projeleri bakanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızın desteğiyle el ele hayata geçiriyor, Trabzon'un her alanda kalkınması için gece gündüz çalışıyoruz' diye konuştu.