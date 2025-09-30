GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in artan konut ihtiyacını karşılamak için devreye aldığı GBB Konut ile yeni bir projeye imza atmak için ilk adımı attı.

Karkamış’a yaptığı gezide Başkan Fatma Şahin’e Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ile Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan da eşlik etti.

ŞAHİN: GAZİ KONUT OLARAK İNŞAATA HIZLICA BAŞLIYORUZ

Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, ilçede konut talebinin yüksek olduğunu belirterek, “İlk aşamada 100 konutluk projeye Gazi Konut olarak hızlıca başlıyoruz” dedi.

Karkamış’a yapılan gezide, ilçe için yapılacakları masaya yatırdıklarını anlatan Başkan Fatma Şahin, şunları söyledi:

“Bugün ailemizle, kaymakamımızla, belediye başkanımızla, muhtarlarımızla bir araya geldik. Hem bugüne kadar yaptıklarımızı hem de bundan sonra yapılması gerekenleri konuştuk. Karkamış’ın en büyük talebi konut. TOKİ burada ilk kez hızlı bir şekilde konut yaptı. Ancak talep hala çok yüksek. Çalışan memurun yaşam kalitesi, gümrük yenilenmesi ve Antik Kent’ten Ekolojik Park’a kadar birçok projemiz için konut ihtiyacı önemli. İnsanlar buraya geldiğinde hem sosyal tesisler hem de konut alanlarıyla güçlü bir altyapı bulmalı. Bu nedenle ilk aşamada 100 konutluk projeye Gazi Konut olarak hızlıca başlıyoruz. TOKİ’den beklemeden Karkamış’a giriyoruz. Karkamış’ımıza hayırlı olsun.”

Başkan Şahin, ayrıca Devlet Demiryolları’nın Habur’a kadar uzanacak demiryolu hattıyla bağlantılı lojmanların restorasyonunun da yapılacağını ifade ederek ilçedeki konut ve sosyal yaşam alanlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağını aktardı.