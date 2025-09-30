Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu proje, Orta Koridor olarak bilinen Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da deniz ayağını oluşturuyor.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında, “Türkiye’nin İkinci Tren Feribot Hattı Gemi-Ray Bandırma-Tekirdağ Hattı ile Marmara Denizi’nde Tren Feribotu taşımacılığı başladı. Bu hat, Orta Koridor güzergâhındaki taşımaları da destekleyecek” dedi.

Marmara Denizi’nde Gemi-Ray () sistemiyle işletilecek hat, demiryolu yüklerini denizle entegre ederek lojistik maliyetleri düşürmeyi ve Orta Koridor güzergâhındaki taşımaları hızlandırmayı hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ikinci tren feribot hattı Bandırma-Tekirdağ’ın devreye girdiğini müjdeledi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi’nde Türkiye’nin ikinci tren feribot hattı olan Bandırma-Tekirdağ seferinin başladığını duyurdu. Orta Koridor taşımacılığını destekleyecek hat, Gemi-Ray sistemiyle demiryolu yüklerini denizle birleştiriyor.

