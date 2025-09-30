ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Denizi’nde Türkiye’nin ikinci tren feribot hattı olan Bandırma-Tekirdağ seferinin başladığını duyurdu. Orta Koridor taşımacılığını destekleyecek hat, Gemi-Ray sistemiyle demiryolu yüklerini denizle birleştiriyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türkiye’nin ikinci tren feribot hattı Bandırma-Tekirdağ’ın devreye girdiğini müjdeledi.
Marmara Denizi’nde Gemi-Ray () sistemiyle işletilecek hat, demiryolu yüklerini denizle entegre ederek lojistik maliyetleri düşürmeyi ve Orta Koridor güzergâhındaki taşımaları hızlandırmayı hedefliyor.
Bakan Uraloğlu, paylaşımında, “Türkiye’nin İkinci Tren Feribot Hattı Gemi-Ray Bandırma-Tekirdağ Hattı ile Marmara Denizi’nde Tren Feribotu taşımacılığı başladı. Bu hat, Orta Koridor güzergâhındaki taşımaları da destekleyecek” dedi.
Hattın Bandırma Limanı’ndan Tekirdağ’a sefer yapacağı, yük trenlerini feribotla taşıyarak karayolu trafiğini azaltacağı bildirildi.
Söz konusu proje, Orta Koridor olarak bilinen Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun da deniz ayağını oluşturuyor.