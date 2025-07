Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilk ilçe ziyaretini Salihli’ye gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun muhtarlarla toplantısına, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve muhtarlar katıldı.

Konuşmasına, Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Besim Dutlulu, 2019’dan bu yana belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, “Ben 2019 yılında belediye başkanı olduktan sonra Akhisar’da bazı şeyleri değiştirmeye başladık. Ahmet, Mehmet, Ferdi, Besim olayından ziyade, bizim belediye başkanlarının ortak bazı özellikleri vardır; Ferdi Başkan da bunu çok güzel yapardı, Bize göre Akhisar’da bir başarı hikayesi yazdıysak bunu halkla, insanlarla iç içe olarak, özellikle sivil toplum örgütleri, oda başkanları ve en önemlisi muhtarlar ile bire bir ilişki kurarak belediyeyi yönetmemizle oldu. Ben hep ilk günden beri şunu söyledim; Ben mahallemi, çevremi, beldemi ne kadar iyi tanırsam tanıyayım, bir yerin sorununu orada yaşayan vatandaşlarımız kadar bilme şansımız yok. Bu sebeple bunu Ferdi Başkan da yapıyordu, her gittiği ilçede bir muhtarlar toplantısı yapıyordu. Biz de 2019 yılından itibaren Akhisar’da düzenli aralıklarla muhtarlarımızla buluşup devamlı konuşurduk. Asıl olan muhtarın dediğiydi. Çünkü mahallelerimizin sorunlarını en iyi onlar biliyor. Biz de onlarla iletişim kurarak bu sorunlara çözümler üretiyoruz” diye konuştu.

“BİR TANE MUHTAR KENDİSİ İÇİN HİÇBİR ŞEY İSTEMEDİ”

Başkan Dutlulu, “Ben 6 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu süreçte Bir tane muhtar, kendisi için hiçbir şey istemedi, hep mahallesi için, mahalle halkı için istedi. Bir sokağa fazla asfalt olsun, bir sokağa fazla taş olsun, dedi. Akhisar’da muhtarların talepleri ile oyun grubu olmayan, hayır yeri olmayan, aş evi olmayan mahalle bırakmadık. Bu sebeple de zaten 2024 seçimlerinde oylarımızı ciddi oranda arttırarak seçildik. Bundan sonra da 17 ilçemizde aynı mantıkla, yine muhtarlarımızla ve halkımızla birebir iletişim kurarak hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkanlık süreci hakkında bilgiler veren Başkan Dutlulu, bir tane belediye başkanının gidip de ‘Ben bu işe talibim’ demediğini vurgulayarak, bu göreve layık görülmesinin ardından yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben de dedim ki Ferdi Başkan çok güzel sistem kurmuş, biz Akhisar’da ne yapıyorsak, Manisa’da da onları yapmaya çalışalım. Çünkü aynı partinin, aynı kafa yapısında insanlarız. Amacımız şu, Manisa Büyükşehir Belediyesi halkın yanında olacak. Kaynakları mantıklı kullanacak, küçük işleri önemseyecek, ‘Onu da biz mi yapacağız’ demeyecek. Her işe destek olacak. En önemlisi muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olacağız. Biz bunu Akhisar’da başardık, Ferdi Başkan Manisa’da başarıyordu. İnşallah bunu tüm Manisa’ya yaymaya başlayacağız”

“HER HAFTA BİR İLÇEYE GİDECEĞİM”

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun çok tecrübeli ve iyi bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu “Mazlum Başkan Salihli’yi çok sever. Milletvekilliği tecrübesiyle de doğru işler yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Ben de Salihli’yi çok severim, sık sık gelirim. Bana göre Salihli, 2014’e kadar çok iyi yönetilmiş bir şehir. 2014-2019 arası ortalama, 2019’dan sonra ise hizmet anlamında geri kalmış. Büyükşehir ve ilçe belediyesi aynı partiden olmasına rağmen, ilk yıllarda biraz hizmet almış ama sonrasında yeterince alamamış. Biz bunun farkındayız. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her hafta bir ilçeye gideceğim. Muhtarlarla, belediye başkanlarıyla, oda başkanlarıyla görüşeceğim; halkla bir araya geleceğim. Büyükşehir Belediyesi’nden ne bekliyorsunuz? diye soracağım. Bizim anlayışımız bu olacak” dedi.

“MUHTARLARIMIZA KAPILARIMIZ HER ZAMAN AÇIK”

Muhtarlara belediyenin kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, “Bizim kapılarımız halkımıza da muhtarlarımıza da her zaman açık olacak. Akhisar Belediye Başkanı iken bizde sistem şuydu; muhtar gelir kapıda beklemez, çayımızı kahvemizi içer, derdini anlatır devam ederdi. Büyükşehir Belediyesi daha büyük bir kurum, örnek olarak bugün sahadayız, belediyede yokuz. Ben arkadaşlarıma şunu söyleyeceğim, ben belediyede yoksa muhtarımı ilgili birime alın, isteğini dinleyin. Ben oradaysam da talebini bizzat dinlerim. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapıları Ferdi Başkan zamanında olduğu gibi size sonuna kadar açık olacak. Her zaman sizi dinleyeceğiz. Müsait olursak çayımızı, kahvemizi içeceğiz, müsait olamazsak bile en azından derdinizi dinleyip çözümler üreteceğiz. Sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Mazlum Nurlu başkanım ile birlikte Salihli’ye çok güzel hizmetler yapacağımıza ben eminim. İnşallah Manisa’mızın 17 ilçesinde güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE KENTİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Sözlerine merhum Başkan Ferdi Zeyrek’i anarak başlayan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da “Manisa için daha ileriye diyerek birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Manisa’nın tüm ilçelerinin çok değerli oylarıyla namuslu bir vatan evladını büyükşehir belediye başkanı seçmiştik; şimdi de kendi aramızdan yine namuslu bir vatan evladını daha Büyükşehir Belediye Başkanı seçtik. Kendisine başarılar diliyoruz, Allah yolunu açık etsin. Biz de Salihli olarak üzerimize düşeni yapacağız, her zaman yanında olacağız. Hep birlikte inşallah kentimizi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar, mahallelerine yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında taleplerde bulundu. Toplantının ardından Salihli Belediyesi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkiye Muhtarlar Derneği Salihli Şubesi tarafından merhum Başkan Ferdi Zeyrek için düzenlenen lokma ve pilav hayrına da katıldı.