Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenledi. Manisa Valiliği önünden başlayan etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve çok sayıda vatandaş, kent merkezinde bisikletleriyle pedal çevirerek, temiz çevre ve sağlıklı yaşam mesajı verdi.

MANİSA (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turuna Başkan Dutlulu'nun yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, Genel Sekreter Yardımcıları Erk Kayabaş, Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın ile daire başkanları, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Manisa Valiliği önünden hareket eden bisikletliler; Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhını takip ederek başladıkları noktaya döndü. Etkinlikle bisiklet kullanımının ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

Başkan Besim Dutlulu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın önemine dikkat çekerek, 'Ne kadar çok bisiklete biner, ne kadar çok yürür, ne kadar az araba kullanıp toplu taşımaya yönelirsek hem çevreyi daha az kirletmiş hem de kendimiz için daha sağlıklı bir yaşam sürmüş oluruz. Tüm Manisalılara daha çok bisiklete binmelerini ve daha çok yürümelerini tavsiye ediyorum. Biz de Manisa'da daha fazla yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

'MANİSA'DA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Türkiye Belediyeler Birliği Araştırma ve Geliştirme Müdürü Cenk Kadıoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Türkiye Belediyeler Birliği Ulusal Koordinatörlüğünde yürütüldüğünü belirterek, 'Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün Manisa ile birlikte 4 farklı şehirde açılış gerçekleştiriyoruz. Böyle anlamlı bir etkinlikte Manisa'da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz' diye konuştu.