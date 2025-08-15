Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Akhisar’a yapılacak projeler ile bilgi veren Başkan Dutlulu, “Akhisar’ın en büyük sorunu ne diye sorsak herhâlde yüzde 80 battı çıktı olur. Hürriyet ve Atatürk Mahallesi, Akhisar’ın en büyük mahallesi. Şu anda birbirine bağlanamıyor. Manisa’ya iki adet, Akhisar’a bir adet, Turgutlu’ya bir adet battı çıktı projelerinin çalışmaları devam ediyor” diyerek projelerin müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar’da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP il Başkanı İlksen Özalper, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, bürokratlar ve muhtarlar katıldı.

“Ne Söz Verdiysek Gerçekleştireceğiz”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu, Ferdi Zeyrek’i anarak başladığı konuşmasında, “Tabii bizim de Ferdi Başkanla, Akhisar’da Besim Başkanla Manisalılara, Akhisarlılara vermiş olduğumuz sözler vardı. Manisa’mızla ilgili hayallerimiz vardı. Ferdi Zeyrek’in hayalleri vardı, bizlerin hayalleri vardı. Bizim Manisa ile ilgili hayallerimizi göreceksiniz, 5 yıllık süre içeresinde hepsini teker teker gerçekleştireceğiz.

“Evime Gelmiş Gibiyim”

‘Evime gelmiş gibi hissediyorum’ diye konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Sizleri özlemişim, çok güzel bir 6 yıl geçirdik. İlk dönemde ve ikinci dönemde birlikte çalıştık. Ferdi başkanı kaybettiğimiz kazadan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmete devam edeceğiz. Söylüyorlar ‘Akhisar’da güzel işler yapıyordun’ diye içiniz ferah olsun Ekrem Kayserili de konuya hakimdir. Bizim yaptığımız tüm projelerde onun da emeği vardır. Çok güzel bir de ekibi var. Şunu unutmamak lazım Akhisar Belediyesi’nin üst belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi’dir. Asıl projeleri yapacak olan Büyükşehir Belediyesi idi. Akhisar’dan gelmem dolayısıyla pozitif ayrımcılık olmayacak. 17 ilçeye adil bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Yunusemre’den Şehzadeler’e, Akhisar Belediyesi’nden, Salihli’ye, Turgutlu’ya bütün ilçelere hizmet götürmek istiyoruz. Böyle bir belediyecilik anlayışımız var. Bizim belediyecilik başarımızda bir hikaye varsa bu parayla yapılan bir hikaye değil. Evet çok güzel projeler yaptık, güneş enerjilerimiz, kültür merkezi yaptık ama büyük projelerle yapılan bir başarı hikayesi değil. Bu hikaye mütevazilikle, halkın içinde olmakla, sizlerle bire bir iletişim kurmakla oldu” dedi.

“Sizlere Sorarak İlerleyeceğiz”

Yapılan çalışmalarda ortak karar alınacağını söyleyen Başkan Dutlulu, “Uzaktan arkadaşlar Ferdi Başkan gibi değil diyorlar. Uzaktan herhâlde öyle gözüküyor. Ben de diyorum ki gelin Akhisarlılarla konuşun. Biz her zaman sokaktaydık, sahadaydık. Bir iş yaparken altını çizerek söylüyorum ‘Ben bu işi çok iyi bilirim, bu işin uzmanıyım’ demem. Mutlaka her işte sizlere sorduk. İşin uzmanlarına sorduk. Bu işten faydalanacak insanlara sorduk. Mahallerimizde muhtarlarımızla iletişim halinde olmadan iş yapmamaya çalıştık. Asfaltlanacak sokaktan, yapılacak parktan, kreşten, kültür merkezine kadar her konuda muhtarlarımızın fikirlerini aldık. Onlarla dayanışma içinde olduk. Bizim en büyük şansımız da siz değerli muhtarlarımızdı. Bizleri hiç yanlış yönlendirmediniz. Hep iş yapmaya çalıştınız. Muhtarlarımız mahallelerine hizmet etmek istiyordu, biz de elimizden geldiğini yapmaya çalışıyorduk. Hepinize teşekkür ediyorum, bir kere bile kendiniz için bana gelmediniz, mahalleniz için geldiniz. Her gelişiniz vatandaşa hizmet içindi. Bu işbirliği çok önemliydi. Gittiğim her yerde bunu söylüyorum, biz sizinle çalışmaya devam edeceğiz. Akhisar Belediyesi ile ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Her işi size soracağız, ilçe belediyesinin onayı olmadan hiçbir işe başlamayacağız. Muhtarın onayı olmadan o mahalleye yapacağımız işlerde ilerlemeyeceğiz” diye konuştu.

“Her Seferinde Ferdi Başkan Diyeceğim”

Ferdi Zeyrek hakkında söylemlere değinen Başkan Dutlulu şunları söyledi: “Ferdi Başkan çok iyi belediye başkanlığı yaptı, halkla ilişkileri çok güzeldi. Sosyal projeleri mükemmeldi, birçok projenin de temelini attı, ön çalışmasını tamamladı ama sonuçta belediye içinde bir yapılanma lazım. 15 senelik bir belediyeyi almışız. İsteğimiz projelerin başlamasına daha vardı. Biz bu görevi devraldık. Bazıları söylüyorlar, mesela bu konuşmamda da çok Ferdi Başkanı andım. Bundan bir çıkarım elde etmeye çalışıyorlar, ‘Ya Besim Başkan her konuşmasında Ferdi Başkan diyor’, diyeceğim arkadaşlar. Mecliste de söyledim bunu, bizim Ferdi Başkana olan sevgimizi, saygımızı onu özlemle anmamızı bir iktidar zaafiyeti olarak görmeleri büyük bir siyasi hata. Biz Ferdi Başkanımızı anacağız, büyükşehir belediye başkanlığımızı yapacağız, hizmete de devam edeceğiz. Ben emanetçiyim diye bazen konuşuyorum, ‘ya Ferdi Başkan’ın emanetçisi 2-3 sene sonra gidecek’ deniyor. Arkadaşlar hepimiz, sizler de ben de Akhisar Belediye Başkanı da hepimiz emanetçiyiz burada. Kimin emanetçisiyiz, halkın emanetçisiyiz. Emanete sahip çıkıyoruz. Ferdi Başkan, Manisa halkının ona verdiği emanete sahip çıkıyordu. Biz de bugün Manisa halkının bize verdiği emanete sahip çıkıyoruz. Kimse bu koltukların sahibi değil, tek hakimi değil. Hiç birimizin koltuğu, ne muhtarlık ne ilçe belediye başkanlığı ne de büyükşehir belediye başkanlığı babamızdan bize kalan bir iş değil, bundan sonra da çocuğumuza bırakacağımız bir iş değil. Çalıştık, mücadele ettik, halkımıza kendimizi anlattık, seçime girdik, kazandık, o koltuğu 5 seneliğe halkımızdan emanet aldık. 5 sene sonra hepimiz tekrar seçime gireceğiz, hesap günü gelecek. Kim ne yaptı, ne söyledi, hepsi önümüze gelecek. Kimler Ferdi başkanın vefatından siyasi çıkar sağlamaya çalıştı bunların hepsini göreceğiz. Ben bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorum, ilk defa da burada açıklıyorum. Benim bir sözüm vardı ben Ferdi başkanın adını hiçbir zaman kötü bir şekilde anmadım, andırtmayacağım. Ailesini hiçbir zaman üzmeyeceğim, üzdürmeyeceğim. Bu sözümün de arkasında olacağım. Bunu üç buçuk sene boyunca da göreceksiniz.”

“Hiç Durmadan Projelere Başlıyoruz”

Konuşmasında yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Başkan Besim Dutlulu,”Şimdi yeni bir belediye almadık, bu belediye bizimdi. Biz bundan sonra hiç durmadan projelere başlıyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Akhisar’ın en büyük sorunu ne diye sorsak herhâlde yüzde 80 battı çıktı olur. Hürriyet ve Atatürk Mahallesi, Akhisar’ın en büyük mahallesi. Şu anda birbirine bağlanamıyor. Sabah saatlerinde, akşam saatlerinde büyük sıkıntılar oluyor. Turgutlu’da ve Manisa’da da benzer sorunlar var. Manisa’ya iki adet, Akhisar’a bir adet, Turgutlu’ya bir adet battı çıktı projelerinin çalışmaları devam ediyor. 2026 yılında bunların ihalelerini yapıp başlayacağız. Bizim yapacağımız inşaatlarda mutlaka alttan bir şey çıkacağını düşünmemiz lazım. Ekrem Başkanımla birlikte bu işi çözmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bir önceki dönemde bize verdiği itfaiye binası hediyesi var. Şu anda kazılmış ve atıl, bekliyor. Ferdi Başkan ile görüşmeler yapmış ama tam karara varamamıştık. Yeni yönetim anlayışımız beraber arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, güzel bir proje hazırlıyorlar. Tarihi eserlerin, mozaiklerin görüneceği şekilde bir sergi salonu, toplantı salonu, nikah salonu gibi değerlendirmesiyle ilgili projemiz hazırlanıyor. Bu bir battı çıktı kadar hızlı ilerleyemeyecek. Çünkü anıtlar kurulu süreci var. Bu dönem içinde yapmayı planlıyoruz. Bu da Akhisar’a yapacağımız bir diğer proje. Otogarla ilgili çalışmamız devam ediyor ama önceliğimiz battı çıktı. Sonrasında çevre yolu civarında otogar projemiz mevcut. Orada arsa sorunun çözersek devam gelecek” dedi.

“Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor”

Akhisar’da yıllardır asfalt sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Dutlulu, “Kırbağlar dediğimiz Zeytinoba yolunu yaptırdık. Akhisar’ın ana caddesi Hilaliye girişinde, Gölmarmara caddesini, asfaltını biz üreterek zorla Büyükşehir Belediyesi’ne yaptırdık. Şu anda da ciddi sıkıntısı olan sokaklarımız var. Tren garına kadar Akhisar’ın merkezinden, belediye konutları da dahil olacak şekilde asfaltlama çalışmalarını önümüzdeki günlerde bitiriyoruz. Ring yolu yıllardır bitmemişti. Şu anda ring yolunun son bir kısmı var. Kamulaştırmaları yapılmıştı. Biz de destek olmuştuk. Seyit Ahmet, Atatürk mahallesinde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Karaosmanoğlu sitesi. Önceki dönem bir ihale yapıldı, ihale başarısızlıkla sonuçlandı. Orasının tekrar ihalesine çıkıyoruz. Altyapı sıkıntısını çözeceğiz. 2026 yılında bitireceğiz. Yağmur suları, altyapı ve sıcak asfalt ile sürekli çalışmalar yapıyoruz. Görev süremiz bittiğinde geriye doğru baktığımızda Büyükşehir Belediyesi Akhisar’a ciddi bir hizmet yapmış olacak. Biz gaza basıyoruz. Sadece Akhisar’da değil, Akhisar’da, Salihli’de, Turgutlu’da da gaza basıyoruz. Soma’da çok güzel bir yeraltı otoparkının ihale süreci başladı. Üstü Ferdi Zeyrek Meydanı altı katlı otopark olacak. Soma Belediyesi ile ortaklaşa yapacağız. Yılların sorunu Muradiye’de 2 milyar TL’lik altyapı yatırımı yapıyoruz. Yağmur suyu, altyapı arkasından da arıtma yapılıyor. Güzel bir sistem kurdu Ferdi Başkanımız, o sistemi biz şimdi büyük projelerle taçlandıracağız. Kent Lokantaları, Halk Ekmek büfeleri devam edecek. Sosyal projelerde hiçbir eksiklik yok tam tersi sayılarını arttıracağız. Eylül, Ekim aylarında birçok ilçede yeni kent lokantalarının açılışları olacak” diye konuştu.

“Bakkal Kart Uygulaması Başlayacak”

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini söyleyen Başkan Dutlulu, “Manisa Kart’taki değişiklik ile birlikte biz artık biraz daha esnaf dostu büyükşehir belediyesi olacağız. Sosyal yardımlarımızı esnaflar üzerinden yapacağız. Akhisar’da Türkiye’ye örnek bir proje gerçekleştirmiştik. Bakkal Kart projesi. Şu anda proje devam ediyor. Her ay 1500 TL hesaplarına para yatıyoruz, sadece bakkallarda geçiyor hem esnafımıza destek oluyoruz hem vatandaşımıza destek oluyoruz. Manisa Kart’ı şu an sadece ulaşımda kullanabiliyoruz. 17 ilçeyi kapsıyor bu kart. Her ay sizin Bakkal Kart’ınıza para yatacak. Biz burada esnafı artık daha çok destekleyeceğiz, esnafın daha çok yanında olacağız. Ferdi Başkan ile birlikte başlattığımız projelerden biriydi” dedi.

“Kentsel Dönüşüme Önem Veriyoruz”

Kentsel dönüşüm projelerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Dutlulu, “Kentsel dönüşüm projeleri bizim için çok önemli. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Özellikle Manisa, Salihli hattının deprem üretme riski var. Bu yıllardır bilinen bir konu. Bu deprem tüm Manisa’yı etkileyecek. Belki İzmir’i de etkileyecek. Bu yüzden her türlü çalışmayı deprem amacıyla yapmamız lazım. Kentsel dönüşümle ilgili projelere önem vermemiz lazım. İmardaki çalışmalarımızda önceliğimiz deprem ve depreme dayanıklı binalar, kent olması lazım. Akhisar Belediyesi ile yine ortaklaşa çalışıyoruz. Güzel bir imar çalışması yaptık. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne önümüzdeki ay gelecek. Daha yatay, daha az katın olduğu, daha sağlam binaların olduğu ama yapılaşmanın olduğu yerlerde de basit imar artışlarıyla kentsel dönüşümü destekleyen bir yapı kuracağız. Manisa’da da aynı mantıkla daha alçak binalar ama daha çok vatandaşın faydalandığı kişiye özel çalışma değil bütün bir hatta özel çalışmalar ile imardaki sorunları ortadan kaldıracağız” diye konuştu.