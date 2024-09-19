Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadın kitapseverler tarafından oldukça beğenilen ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında, ünlü yazar Meyra İlknur Mısır’ın Pusula adlı eseri, Demirtaş bölgesinde yaşayan kadınlara ücretsiz olarak dağıtıldı. BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan kadınların kitaba erişimini kolaylaştırmak isteyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi ile Osmangazili kadınları birbirinden güzel içerikteki kitaplar ile buluşturmaya devam ediyor.

Muhtarlarla işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikteki kitaplar, belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Meyra İlknur Mısır’ın kaleme aldığı Pusula adlı eser, Demirtaş bölgesinde yer alan Cumhuriyet, Barbaros, Dumlupınar ve Sakarya mahallesindeki kadınlara ücretsiz olarak teslim edildi. Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen program ile kitaplarını alan kadınlar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ve projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Osmangazili kadınların, kitabı okumalarının ardından düzenlenecek imza günü etkinliği ile ünlü yazar Meyra İlknur Mısır ile buluşturulması hedefleniyor.