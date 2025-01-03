Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın eğitim ve spor altyapısına büyük katkı sunacak prestijli projeler arasında yer alan spor lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Eğitim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve ‘Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırova’ya bu alanda katma değer sağlayacak projeleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, spor lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatı devam eden spor lisesi, tamamlandıktan sonra hem eğitim hem de spor alanında Çayırova’ya sınıf atlatacak. 25 bin metrekare alanda derslikleri, kız-erkek yatılı pansiyonları, spor tesisleriyle birlikte 300 öğrenciye yatılı hizmet verebilecek spor lisesi, Türkiye’nin alanında sayılı liselerinden biri olarak inşa ediliyor. Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, inşaat hakkında kurmaylarından bilgi aldı.

“EN GÜZEL PROJELERDEN BİRİ”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Spor lisesi, Çayırova’ya kazandıracağımız en güzel projelerden biri olacak. Spor lisesi Türkiye’deki belirli okullardan birisi. Normal liseler nasılsa, sınavla öğrencilerimiz buraya gelecek. Spor lisemiz çok modern ve akıllı bir proje, içerisinde birçok fonksiyonu bulunan ve çocuklarımıza en güzel şekliyle eğitim verecek bir lise olacak. İnşallah kazasız, belasız bir şekilde inşaatımız tamamlanacak” dedi.

Şantiye alanında kurmaylarından bilgi alan Başkan Çiftçi, spor lisesi inşaatında çalışmalarına devam eden işçilere de kolaylıklar diledi. Başkan Çiftçi, spor lisesinin ilçeye prestij katacağının altını çizdi ve şunları dile getirdi; “Çayırova’mıza kazandırdığımız en prestijli projelerden biri olan spor lisesi inşaatında incelemelerde bulunduk. Şehrimize değer katacak spor lisemizde gençlerimiz hem spor alanında uzmanlaşacak, hem de istedikleri üniversiteleri tercih ederek hayallerini gerçeğe dönüştürecek.”