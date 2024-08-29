Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün Çayırovaspor Futbol Okulları’nda eğitim gören minik Çayırovalılar ve aileleriyle bir araya geldi. Kuştepe Stadyumu’nda gerçekleşen programda, Çiftçi, minik sporcular ve aileleri hep birlikte spor yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Her fırsatta Çayırovalı hemşehrileryile bir araya gelmeye özen gösteren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovaspor Futbol Okulları’nın gerçekleştirdiği programla, hem ilçedeki minik sporcularla, hem de aileleriyle bir araya geldi. Çayırova Kuştepe Stadyumu’nda düzenlenen programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra Çayırovaspor Başkanı Muammer Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, minik sporcular ve velileri katılım gösterdi. İlk olarak Kuştepe Stadyumu içerisinde yürüyüş yapan heyet, daha sonra ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi ve beraberindekiler minik sporcuların gerçekleştirdiği antrenmanları da izledi ve onlarla birlikte futbol oynadı.

“EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırovaspor Futbol Okulu sporcularımızla, ailelerimizle, dernek başkanlarımızla ve sporsever hemşehrilerimizle birlikte Kuştepe Stadımızda yürüyüş, ısınma hareketleri ve şut atışı yaptık. Keyifli ve enerji geçen sportif faaliyetlerimiz için emek veren kulüp başkanlarımıza, hocalarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.