Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla açıklamada bulundu.

Demir’in açıklaması şöyle; "Ulusal egemenliğe dayanan, demokratik, lâik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, yazgımızı değiştiren büyük bir başarı, bu uğurda verilen savaşım ise gurur duyduğumuz bir kahramanlık destanıdır. Ulusumuzun içinde bulunduğu yokluklara ve yaşadığı sıkıntılara karşın zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı, Yüce Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" sözünde anlamını bulan bir var olma savaşıdır. Türk Ulusu, Atatürk'ün önderliğinde, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelen girişimlere karşı onurlu bir direniş başlatmış, tüm bireyleriyle bağımsızlık ve özgürlük kararlılığını ortaya koymuştur. Yurt topraklarının kurtarılması ve tam bağımsızlığın sağlanması, yurttaşlarımızın aynı ülküler etrafında kenetlenmesiyle olanaklı kılınmıştır. Amasya'da Erzurum'da ve Sivas'ta alınan tarihsel kararlar doğrultusunda yazgısına el koyan, tutsaklığı hiçbir zaman kabul etmeyeceğini tüm dünyaya duyuran Ulusumuz, kahraman Ordumuzla bütünleşerek kazandığı zaferlerle tarihe yeni bir yön vermiştir. Kurtuluş yolunda tüm gücünü Türk Ulusu'na olan inancından alan Yüce Atatürk, Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu dehasıyla birleştirerek, büyük bir zafere dönüştürmüştür. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan umut dolu süreç, Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda kazanılan 30 Ağustos Zaferi ile Ulusumuzu çağdaş bir devlete, aydınlık güzel günlere kavuşturmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan, birlik ve dayanışma içinde gösterilen özverili çabaları hedefine ulaştıran 30 Ağustos Zaferi, Ulusumuzun ve Türk Ordusu'nun cesaret ve kararlılığının önemli ve anlamlı bir göstergesidir. Bağımsızlık savaşının kazanılmasının ardından, Atatürk'ün engin ileri görüşlülüğüyle kurulan Cumhuriyet, ulusal egemenliğe dayanan yönetim biçimi olmasının ötesinde, kapsamlı bir aydınlanma ve çağdaşlaşma tasarımıdır. Cumhuriyet öncesinde atılan kararlı adımlar ve Cumhuriyet'le birlikte yaşama geçirilen devrimler, her alanda çok yönlü bir değişim ve dönüşüm süreci başlatmış, böylelikle Türkiye çağdaşlaşma yolunda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bugün Ulus olarak en önemli görevimiz, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini koruyarak Türkiye'yi daha da ileri götürmek, ülkemizin dünyanın güçlü demokratik ülkeleri arasında yer almasını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için dünyada yaşanan gelişmeleri yakından izlemeli, kendimizi çağdaş dönüşümlere göre yenileyebilmeli, hukuk devleti, demokratikleşme ve insan hakları alanlarındaki gelişmemizi hızlandırmalı, toplumun güven duygusunu güçlendirmeli, yurttaşlarımızın gönenç ve mutluluğunu artırmak için yılmadan çaba göstermeliyiz. Bu konuda, devletin tüm kurumlarına, toplumun tüm kesimlerine ve yurttaşlarımıza önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve O'nun silâh arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kahraman ordumuzun tüm mensuplarına ve halkımıza esenlikler diliyorum."