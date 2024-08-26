Her fırsatta Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçtiğimiz hafta sonunu da ilçe sakinleriyle birlikte geçirdi. Başkan Çiftçi ayrıca, kendisini mahalle maçına davet eden Çayırovalı miniklerin de davetine icabet ederek, heyecanlı maçı yerinde izledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinleriyle her fırsatta bir araya gelen ve onlarla hasbihal etmeye büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu hafta sonu da ilçe sakinleriyle birlikteydi. Çayırovalıların mutlu günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında olmaya gayret eden Çiftçi, İnönü Mahallesi sakinlerinden Esma Yıldız’ın cenazesine katılarak, merhume Yıldız’a karşı son görevini yerine getirirken, acılı aileye de sabırlar diledi. Şekerpınar Mahallesi sakinlerinden Mustafa Bacakçı’nın da cenazesine katılarak, Bacakçı ailesine taziyelerini iletti.

ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ

Çayırovalı esnaflarla istişareye de büyük önem veren Başkan Çiftçi, Atatürk Mahallesi esnaflarıyla da bir araya geldi. Esnaflarla sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çiftçi, “Misafir olduğumuz esnaf kardeşlerimize hayırlı işler dileyerek hasbihal ettik. Rabbim tüm esnaflarımızın kazançlarını bol ve bereketli, muhabbetimizi de daim eylesin” dedi.

MİNİKLERİN MAHALLE MAÇINI TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz Cuma günü kendisini mahalle maçına davet eden Çayırovalı miniklerin davetine de icabet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi’ndeki Cemre Parkı’nda mahalle maçı yapan Çayırovalı miniklerin maçını takip etti. Çayırovalı miniklere baklava da ikram eden Başkan Çiftçi, aynı zamanda Cemre Parkı’nda vakit geçiren Çayırovalı ilçe sakinleriyle de sohbet etti ve taleplerini dinledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Geçtiğimiz dönem hizmete sunduğumuz Cemre Parkı’mızda sohbet ettiğimiz kadirşinas komşularımızın duasını aldık, birlikte çocuklarımızın halı saha maçını izledik. Kıymetli ailelerimizle ve yavrularımızla daha çok muhabbet etmek ve birlikte daha güzel vakit geçirebilmek için daha fazla park ve spor alanını ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERİM AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Son olarak Özgürlük Mahallesi’nde Merhume Mercan Erim’in ruhu için okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetine katılan Başkan Çiftçi, acılı aileye sabırlar diledi. Çiftçi, “Muharrem ve Mustafa Erim tarafından kardeşleri Mercan Erim için okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetine katılarak, merhumeye dua ettik, ailesi ve yakınlarına sabırlar diledik. Rabbim yaptığımız duaları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Mercan Erim hanımefendinin mekanı cennet olsun” açıklamalarında bulundu.