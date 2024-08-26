Muğlalı sanatseverler; Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 9. Kez düzenlediği Uluslararası Zurnazen Festivali’nde, ünlü sinema tiyatro ve ses sanatçısı Berkay Tulumbacı ile tanışacak.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Türk komedi filmlerinin efsane Sanatçısı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’ın yönetimiyle televizyonlarda beğeniyle izlenen, “Güldür Güldür Show” eğlence programında, “Kıbrıslı Ozan” tiplemesiyle tanınan Kıbrıs doğumlu sinema tiyatro ve ses sanatçısı

Berkay Tulumbacı, bu yıl 9. Kez düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Zurnazen Festivali’nin sunuculuğunu yapacak.

Devlet Konservatuarı mezunu olan Sanatçı Berkay Tulumbacı, Sinema ve Tiyatronun yanı sıra aynı zamanda çocuk yaşlarda başladığı Müziği de sürdürmektedir. Sanatçı Tulumbacı’nın son beş yılda söz müziği kendine ait birçok Türk Pop Müziği şarkısı bulunuyor.



Berkay Tulumbacı’nın sunacağı Festivali’nin açılışı, bugün ünlü sanatçı Kubat’ın sahnesiyle (26 Ağustos 2024) Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek. Festivalin ikinci günü olan 27 Ağustos Salı günü, Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne alacak. Zurnazen Festivali’nin üçüncü günü 28 Ağustos Çarşamba günü Milas’ta, Atapark’ta yapılacak, ses sanatçısı İsmail Altunsaray canlı performans sergileyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Zurnazen Festivali; 29 Ağustos Perşembe günü Fethiye Beşkaza Meydanı'nda oyuncu şarkıcı Suzan Kardeş’in sahne almasıyla sona erecek.