Bellona Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda divan başkanı olarak görev alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un genel kurulunun hayırlı olmasını temenni ederek, sahiplenme duygusu ile katılanlara özellikle teşekkür etti. KAYSERİ (İGFA) - Kadir Has Kongre Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Bellona Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un şehir ve kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Kayserispor’umuz bizim gururumuz, bizim markamız, marka değerimiz, şehrimizin olmazsa olmazı. Bizim hep söylediğimiz, Kayserispor’umuz Süper Lig’deyse bu şehir Süper Lig’dedir şehir olarak. Sanayisiyle, ticaretiyle, yönetimi ile Türkiye’de ve dünyada kendisinden söz ettiren yaklaşımıyla. Salt bir Kayserispor’u futbol kulübü olarak görmek, büyük eksiklik olur. O açıdan hepimizin sahiplenmesi, gücümüzün yettiği kadar destek vermesi gerektiğini buradan paylaşmak istiyorum.”

BÜYÜKKILIÇ, GÜVEN TAZELEYEREK BAŞKAN SEÇİLEN ALİ ÇAMLI VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLEDİ

Bugüne kadar kulübe destek veren başkan ve yöneticilere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç bundan sonraki süreçte seçilen yeni başkan Ali Çamlı ve ekibine başarılar diledi. Konuşmasında, “Sadece seçmek yetmez, sahip çıkmak gerekir. Elinden tutmak gerekir, ihtiyaçlarına da destek olmak gerekir. Çünkü birliğimiz, beraberliğimiz bizim olmazsa olmazımız. Ama en çok da Kayserispor konusunda birliğe beraberliğe, dayanışmaya ihtiyaç var” diyen Büyükkılıç, sponsorlara özellikle teşekkür ederek, Vali Gökmen Çiçek’e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a, milletvekillerine ve Kayserispor’un derdiyle dertlenen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkürlerini iletti.

Ersoy’a ayrıca bir parantez açmak istediğini dile getiren Büyükkılıç, “Sağ olasın. İyi ki varsın diyorum” şeklinde konuşarak siyasi parti başkanları ile Sivil Toplum Teşkilatlarına, belediye başkanlarına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Hizmet etmek için var olduklarına işaret eden Büyükkılıç, Kayserispor’un da bu kapsamda olduğunu vurguladı. Büyükkılıç Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki spor proje ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, genel kurul sonunda eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlarından Niyazi Bahçecioğlu’nun vefat eden oğlu İbrahim Bahçecioğlu’na rahmet dileyerek başsağlığı mesajı verdi.

“SAYIN MEHMET ÖZHASEKİ NE YAPTIYSA, MEMDUH BÜYÜKKILIÇ NE YAPTIYSA ONU YAPMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”

RHG Enertürk Stadyumu'ndaki altyapı çalışmaları dolayısıyla Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür edilen genel kurulda konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kayserispor’a sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, bu noktada şehrin ağabeyi olarak nitelendirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, Kayserispor'u yalnız bırakmadığını söyledi ve kendisine teşekkürlerini iletti.

Konuşmasında, “30 sene boyunca sayın Mehmet Özhaseki ne yaptıysa, Memduh Büyükkılıç ne yaptıysa onu yapmaya gayret gösteriyoruz” diyen Ersoy, Erciyes 38 FK takımına Kayserispor Kapalı Kale Dernek Başkanı Ahmet Dirgenali’nin de başkan olarak atandığını söyledi.

“BAŞTA DOKTOR MEMDUH BÜYÜKKILIÇ. BU ŞAHSİYETİ LÜTFEN AYAKTA ALKIŞLAYIN”

Olağanüstü Genel Kurulda tek aday olarak başkan seçilen Ali Çamlı ise Kayserispor’un şehir için ne denli önemli olduğunu bilen büyükleri olduğunu ifade ederek, Kayserispor’un Kayseri şehri için ne anlam ifade ettiğini ki bilen büyüklerimiz var. Başta Doktor Memduh Büyükkılıç. Bu şahsiyeti lütfen ayakta alkışlayın, bugüne kadar Kayserispor için yaptıklarını burada saysam saatlerce bitiremem” şeklinde konuştu. Çamlı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un da sonsuza kadar alkışlanması talebinde bulundu.

Başkan Çamlı, Kayserispor’un, kendisinin yanında Başkan Memduh Büyükkılıç ve Baki Ersoy’un olduğunu dile getirerek, “Allah bunları bütün kötülüklerden korusun” diye konuştu. Çamlı Kayserispor’a her zaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek’in ve milletvekillerin de destek verdiklerini dile getirerek teşekkür etti.

Olağanüstü Genel Kurul, tek aday Ali Çamlı’nın başkan olarak seçilmesi ile sona erdi.