Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla Kayseri Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, şehir protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum teşkilatı temsilcileri, şehir protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Öncelikle Kayseri Valiliği’nde Vali Gökmen Çiçek ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan Büyükkılıç sonrasında, beraberindeki heyet ile birlikte şehit yakınlarını unutmayarak Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ni ziyaret etti ve bayramlarını kutladı. Büyükkılıç daha sonra ise kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev üstlenen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak güvenlik güçleri ile bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç yaşlı çınarların yaşadığı Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’ni ziyaret etti ve onlarla da bayramlaştı. Büyükkılıç tebrik ziyaretlerine siyasi partiler, sivil toplum teşkilatları ile devam etti.

Valilik bayramlaşma programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bayramların toplumdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik doğrultusundaki önemine işaret ederek, tüm Kayserililerin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Özhaseki, bu güzel adetlerin yitirilmemesini temenni ederek, konuşmasının sonunda böylesine bir coğrafyada yaşayabilmenin tek koşulunun güçlü olmak olduğuna işaret etti ve Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekti.

Vali Gökmen Çiçek ise birlik ve beraberlik ile bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Kayseri’de güzel ve farklı bir atmosferin yaşandığını sözlerine ekledi.

BÜYÜKKILIÇ, BAYRAM ARİFESİNDE TÜM ŞEHİRLE BULUŞTU

Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında adeta tüm şehirle buluştu. Büyükkılıç Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi ve siyasi partiler ile sivil toplum teşkilatlarına da tebrik ziyaretinde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ, ŞEHİT, GAZİ VE YAKINLARINI BAYRAMDA DA UNUTMADI

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyet, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ne de ziyarette bulunarak bayramlarını tebrik etti. Ziyarette günün anısına toplu hatıra fotoğrafı da çekinildi.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI VE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Şehrin huzur ve güvelik noktasındaki önemli kuruluşları olan ve gece gündüz demeden görevleri başında asayişi temin eden İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne de bayramlaşma ziyareti gerçekleştiren Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyet, personel ile tek tek bayramlaştı.

BÜYÜKKILIÇ, HUZUREVİ’NDE HUZUR İÇERİSİNDE DAHA NİCE BAYRAMLARA TEMENNİSİNDE BULUNDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde yaptığı konuşmada, Huzur İçerisinde Daha Nice Bayramlara Temennisinde Bulunarak arife günü ve Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Vali Çiçek ise konuşmasında Başkan Büyükkılıç’ın sözüne atıfta bulunarak, yaşlı çınarlara yönelik, “Memduh Başkanın güzel bir lafı var. ‘Sizler bizim dua kapımızsınız’ diye. Gerçekten size moral vermek yerine sizden moral alıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bayramınız mübarek olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç Huzurevi ziyaretinde yaşlı çınarlara dua etti, onlardan dua aldı, Huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ CUMHUR İTTİFAKI TEŞKİLAT ÜYELERİ İLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı kutlaması kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla AK Parti Teşkilatı ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Teşkilatı ile de bir araya gelerek bayramlaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, nice bayramlara huzur ile ulaşma temennisinde bulunarak Anadolu’nun ilk medeniyetlere sahne olan bir coğrafya olduğunu, zor bir coğrafya olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Özhaseki bakanlık olarak da büyük bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, vatandaşlara ve İslam âlemine iyi bayramlar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise huzur içerisinde daha nice bayramlara erişme temennisinde bulunarak, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güzel vesilesi olduğuna işaret etti. Büyükkılıç, vatandaşlara layık olmak için çalışmaya gayret ettiklerini dile getirerek, belediyeler olarak mezarlık, kurban hizmetleri ve buna benzer pek çok hizmetlerin gerçekleştirdiklerini kaydetti. Konuşmasının sonunda Büyükkılıç Gazze’de şehit olanları rahmetle andı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de Filistin ve Gazze’deki katliamdan dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, yaşanan zulmün sona ermesi ve daha nice bayramlara erişme temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise tüm Kayserililerin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek nice bayramlara ulaşmayı Allah’tan dilediğini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Büyük Türkiye olmak üzere ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını dile getirerek zulüm gören tüm Müslümanlara Allah’tan yardım diledi. Özsoy, nice bayramlara ulaşma temennisi ile sözlerini sonlandırdı.

Programda konuşan MHP İlçe Başkanı Seyit Demirezen ve ilçe belediye başkanları da vatandaşların ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, nice bayramlar temennisinde bulundu.