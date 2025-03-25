Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin kadın kooperatiflerine destek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası artık haftanın 7 günü hizmet veriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kadın kooperatiflerine destek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası bundan böyle haftanın 7 günü hizmet verecek.

Falez sahil bandında Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı içinde yer alan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası yeni yılda 2 bin 295 ürün satışı gerçekleştirerek 507 bin 437 lira gelir elde etti.

Yüzlerce ürününü sergilendiği mağaza artık her gün 08.00-20.00 saatleri arasında hizmete açık olacak.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye kadar birçok doğal lezzet ve el işi hediyelik eşyanın yer aldığı mağazada en çok talep gören ürünler tarhana, erişte gibi gıda ürünleri oluyor.

Mağaza, konsinye satış modeliyle işletiliyor.