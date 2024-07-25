Çocuklarla ütü yapan, dikiş diken Başkan Büyükakın, KO-MEK mutfağında pişen ve birlik-beraberliğin sembolü olan aşureyi minik dostlarıyla yediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fırsat bulduğu ilk anda minik dostlarıyla buluşuyor. Çocuklara olan sevgisiyle tanınan Başkan Büyükakın’ı çocuklar da çok seviyor. Karşılarında “Tahir Amcalarını” görmeye alışık olan Kocaelili minikler, başkanla birlikte zaman geçirmenin tadını çıkarıyor. Başkan Tahir Büyükakın, KO-MEK tarafından yaz aylarında çocukların el becerilerini geliştirebilmeleri için açılan Ev Becerileri Atölyesi’ni ziyaret etti. Kuaförlük, Anne Çocuk, Giyim ve Kur’an-ı Kerim Atölyelerini gezen Başkan Büyükakın, çocuklarla ütü yapıp, dikiş dikti. Kur’an-ı Kerim atölyesinde okunan sureleri dinleyen Başkan Büyükakın daha sonra muharrem ayı dolayısıyla yapılan aşureleri yine minik dostlarıyla birlikte süsleyerek yedi.

BAŞKAN KOCAMAN EŞLİK ETTİ

Başkan Büyükakın’ın KO-MEK Uzunçiftlik Kurs Merkezi’ndeki ev becerileri atölyesi ziyaretine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman eşlik etti. İlk olarak kuaförlük sınıfını gezen Başkan Büyükakın, ardından giyim atölyesine gelerek dikiş diken çocukları izledi ve dikiş dikti.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLİĞİNDE İŞİNİZE YARAYACAK”

Ütü yapmayı öğrenen minik bir kursiyere yardım eden Başkan Büyükakın, küçük gibi görünen ev becerilerinin ileride büyük fayda sağlayacağını belirterek, “Gelecekte, yükseköğreniminiz için bazılarınız ailelerinin yanından ayrılmak zorunda kalacak. Şimdi bu işleri anneniz yapıyor ama ileride büyükleriniz yanınızda olmayacak. İşte bugün burada öğrendikleriniz inanın işinize çok yarayacak” dedi.

ÇOCUKLARLA AŞURELERİ SÜSLEDİ

Muharrem ayı dolayısıyla KO-MEK Mutfağında pişen aşure ziyaretin en güzel kareleri arasında yer aldı. Çocuklarla birlikte kazanının başına geçen Başkan Büyükakın, aşureleri kâselere doldurarak üzerlerini çocuklarla birlikte süsledi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLUN”

Aşurenin birlik ve beraberlik anlamı taşıdığını anlatan Başkan Büyükakın, “Çocuklar sizler de her zaman tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet ruhuyla bir arada olun. Birlik ve beraberliğinizi hep koruyun” şeklinde konuştu.

KATILIM SERTİFİKALARINI BÜYÜKAKIN VERDİ

Ev Becerileri Atölyesi’ndeki Kur’an-ı Kerim sınıfı da Başkan Büyükakın tarafından ziyaret edildi. Başkan Büyükakın sureleri dinledi ve zaman zaman okumaya eşlik etti. Ziyaretin sonunda atölyelerdeki eğitimini tamamlayan çocuklar katılım sertifikalarını Başkan Büyükakın’ın elinden aldı.