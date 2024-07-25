Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 4'üncü kez toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu, toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de saat 15.00'te toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı terörle mücadele olacak.

Öncelikli gündeminde Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, Suriye ile normalleşme süreci ve İsrail'in Filistin'deki saldırıları. MGK toplantısında, bölgesel ve uluslararası diğer güvenlik konuları da ele alınacak.