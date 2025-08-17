Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’de 2007 öncesi yapıların taramasını tamamlayan tek şehir olduklarını, bunun yanı sıra kentsel dönüşüm için 0,69 faizli kredi desteği sağlanacağını hatırlatarak, “Risk raporu hazır, kredi desteği açık. Bu fırsat kaçırılmamalı” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. yıldönümünde yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm için tarihi bir çağrıda bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın programda yaptığı konuşmada çok önemli açıklamalarda bulundu. Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen yüreklerinin hala aynı acının tazeliği ile yanmaya devam ettiğini belirten Başkan Büyükakın, 17 Ağustos sonrası yapılan çalışmaları anlattı ve şunları söyledi: “O zamandan bu zamana çok iş yapıldı. Birçok şey iyileşti. Deprem öldürmez, binalar öldürür. Bunu bilmeyen yok. Peki ne oluyor? Haklı gerekçelerle, bazen duygusal sebeplerle, bazen de maddi yetersizliklerle bir şeyler bir yerde eksik kalıyor ve maalesef yol alınamıyor.”

BİZİM SUSMA ŞANSIMIZ YOK

“Depremden sonraki kısmı yönetme noktasında, hayli yol aldığımızı çok rahatlıkla ifade edebilirim. Ama bir de depremin öncesi kısmı var. İşte orası ile ilgili maalesef iç açıcı şeyler söyleyemeyeceğim. Kim ne derse desin. Biz bu gerçekleri anlatmadan, sadece olduğunda depremi hatırlayan ya da anma tarihlerinde hatırlayan bir yaklaşım içinde kaldığımız müddetçe, sorumlu makamlarda olanlar söylemesi gerekeni söylemeyip sustuğu müddetçe, yol alma şansımız kalmayacak.”

30 BİN YENİ KONUT YAPTIK

“Bizim dönemimizde TOKİ ile işbirliği sonucu, bizim belediye olarak direkt çalışmalarımızda Kocaeli genelinde yaklaşık 50 bin yeni konut yapıldı. Bu hiç de küçümsenecek bir rakam değil. Şu anda kentimizde 15 ayrı noktada kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yine son dönemde Çevre Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, bu 15 noktanın yanı sıra toplam 8 bin tane konutun dönüşümü ile ilgili 7 ayrı noktada çalışma başlatılmasının mutabakatı da sağlandı. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte çalışmalar başlayacak. Bunlar yeni rezerv alanlar değil, risk taşıyan bölgelerde yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları. Ve bu işlerde gerçekten çok büyük bütçeler gerekiyor.”

GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

“Kocaeli’deki binaların taranması tamamlandı. Ve bunu gururla söylüyorum. Türkiye’de bu taramaları tamamlayan ilk büyükşehir belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’dir. Kocaeli’de 315 bin bina var ve bunların 161 bin tanesi 1999 depreminden önce yapılmış. Daha detaylı çalışmalarla şunu biliyoruz ki, Kocaeli’deki 150 bin bağımsız birimin dönüştürülmesi gerekiyor. Ve biz bu konuda elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk.”

450 MİLYAR LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Başkan Büyükakın kentsel dönüşümün başarıya ulaşması için vatandaşlara da büyük iş düştüğünü belirtti. Hak sahiplerine tarihi bir çağrıda bulunan Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Az önce bahsettiğim 150 bin bağımsız binanın dönüşümü için 450 milyar TL’lik bir bütçe gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir bütçesinin 10 katı. Yani belediye olarak 10 yıl başka bir iş için hiç çivi çakmasak oradaki bütçe ancak 10 yılda bütün bu binaların yapılmasına imkan sağlar. Dolayısıyla realist olmak lazım. Hesap ederek, ölçerek akıllıca yol yürümek lazım.”

HESAPLARI BİR KENARA BIRAKALIM

“İmar ile ilgili düzenlemeler yapılırsa, şehrin kendi dinamikleri ile vatandaşın kendi binalarını yapmalarının önünü açarsak, buradaki sürecin hızlanacağını ön görüyoruz. Ve bunun çalışmasını da hızlı bir şekilde tamamladık. İlgili odalarla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra da çalışmaları başlatacağız. Orada benim hak sahiplerinden istediğim bir şey var. Herkesin malı, kendine kıymetlidir. Ancak şu unutulmamalı ki, metrekarelerden fedakarlık sağlanırsa dönüşüm mümkün. Gel dönüştürelim dediğimizde, ‘benim yerim bu kadardı o yüzden bu kadar yer isterim’ hesapları başladığında, bazen mesafe alınamıyor.”

VATANDAŞ DA GAYRET ETMELİ

“Bazen de insanlar, yaşadıkları yerlerle ilgili duygusal bağlar kuruyor. Dolayısıyla burada büyük bir toplumsal mutabakat sağlamamız, bu canlı tabutların içinde durmak yerine bir inisiyatif almak gerekiyor. Varsın, biraz fedakarlık yapalım. Devlet elini taşın altına zaten koyuyor. Ancak vatandaş da gayret etsin. Ve bu dönüşümü gerçekleştirelim. Öyle bir şehir inşa edelim ki, deprem olduğunda insanlar binalar yıkıldığı için ölmesin. Bunu yapabiliriz. Yeter ki biz gerekli iradeyi ortaya koyalım. Küçük hesapları bir kenara koyup, gayret edelim. Hep birlikte yol alalım ki hızlı mesafe kat edelim. Evet bir şekilde bunlar yapılır, bir şekilde yenilenir. İyi de gidiyoruz aslında. Kötümser olmaya gerek yok. Ama gerçekçi de olmamız lazım.”

BEN DE BU ŞEHRİN EVLADIYIM

“Ben 1999 depremini bu şehrin bir evladı olarak burada yaşadım. Binalardan inebildiğimizde etrafımızda kimse yoktu. Ama bugün için çok daha organize bir yapı ortada. O manada hazırlıklıyız. Ama bizim kararlılığa, bir ve beraber olmaya, daha fazla gayrete ihtiyacımız var. Ben kendi kurumum adına, elimden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğumu söylemek istiyorum. Ancak sahaya indiğimizde sizden de bize destek olmanızı rica ediyorum. Böyle olursa, inşallah depreme çok daha hızlı hazırlanmış oluruz. Ki, o zamanın mutlaka geleceğini biliyoruz. İşte o an geldiğinde, bu şehirde tek bir binanın bile yıkılmaması ve can kaybına sebep olmaması, bizim için en büyük teselli olacak. Bence şu anda ruhları burada bizleri hisseden 17 Ağustos depreminde kaybettiklerimiz de en çok buna sevinecektir diye düşünüyorum. Bu vesileyle onları bir kez daha rahmetle anıyorum. İnşallah bir daha bu tür durumlarla karşı karşıya kalmayız diyorum”.