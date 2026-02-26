Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 26 Şubat 1992'de hayatını kaybeden 613 Azerbaycan vatandaşı için rahmet diledi, Azerbaycan halkına taziyelerini iletti.
ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde yaşanan katliamın yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı.
Bakanlık açıklamasında, Hocalı'da masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamın lanetlendiği belirtilerek, yaşananların 'vicdanlarda utanç verici kara bir leke' olmaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, katliamda hayatını kaybeden 613 Azerbaycan vatandaşı anılarak, yaralanan, esir alınan ve kaybolan kişilerin acısının daima yüreklerde taşındığı ifade edildi.
Bakanlık, yayımladığı mesajında, Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler için Allah'tan rahmet dilerken, Azerbaycan halkına taziyelerini yineledi.