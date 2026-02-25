Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehir Filibe'de yüzlerce Müslümanın katılımıyla düzenlediği iftar yemeğinde Ramazan ayının manevi atmosferi doyasıya yaşandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya'da ve Balkanlarda yaşayan Müslümanların birliği ve beraberliği yönünde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Balkanlar'daki ilk iftar organizasyonunu Gümülcine'de yapan Büyükşehir Belediyesi, ikinci iftar programını Filibe'de düzenledi.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Filibe Başkonsolosu Emre Manav, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke, RUMELİSİAD üyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken, Filibe Müftüsü Taner Veli'nin yaptığı duayla kardeşliğin daim olması temenni edildi.

'DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Filibe'de düzenledikleri iftar programında soydaşlarımızla aynı sofrada buluştuklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Ramazan'ın maneviyatını gönül coğrafyamızda paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Filibe'deki Türklerin her zaman yanında olmaya ve dayanışmamızı sürdürmeye kararlıyız. İftar programımıza teşrif eden Filibe Başkonsolosumuza, Bölge Müftümüze, belediye başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, Bulgaristan yöre derneklerimizin başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke'ye ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum' dedi.