Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'de düzenlediği Belediye Başkanları Forumu'nda, şehirlerin sürdürülebilir geleceği için atılması gereken adımları anlattı. Başkan Bozbey, su kıtlığına karşı yağmur suyu hasadı, atık suyun yeniden kullanımı ve akıllı sulama sistemleri gibi çevre dostu uygulamaları Bursa'da hızla hayata geçirdiklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Forumu, bu yıl 'Şehirlerin Dirençli Geleceği' temasıyla dünyanın farklı ülkelerinden gelen belediye başkanlarının katılımıyla Cenevre'de gerçekleştirildi.

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası alanda büyük öneme sahip kurumların da yer aldığı organizasyona, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katılarak küresel ölçekteki konulara değindi.

Oturum bölümlerinde sağlık ve refah, cinsiyet eşitliği, düzgün çalışma ve ekonomik büyüme, iklim finansman mekanizmaları gibi konularda açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, MBB'nin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

'SU KITLIĞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Kurulan uluslararası iş birlikleri sayesinde Bursa'nın sürdürülebilirlik projeleri için yeşil fonlara ve teknik destek programlarına daha kolay erişebileceğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'da son günlerde yaşanan su sıkıntısına da değindi. Cenevre'deki temasların tam da bu tür krizlerin kalıcı çözümlerini hedeflediğini vurgulayan Başkan Bozbey, 'Evet, bugün su kıtlığıyla karşı karşıyayız. Ancak bu, sadece bir sorun değil; bize yeniden düşünme ve dönüşme çağrısı yapıyor. Cenevre'de bu dönüşümü nasıl hızlandırabileceğimizi konuşuyoruz. Buradaki her adım, Bursa'nın gelecekte daha yaşanabilir, daha yeşil, daha adil ve sürdürülebilir bir şehir olması için atılıyor' dedi.

Su yönetimi konusunda yenilikçi çözümler geliştiren şehirlerle iş birliği görüşmeleri yaptıklarını belirten Başkan Bozbey, 'Yağmur suyu hasadı, atık suyun yeniden kullanımı, akıllı sulama sistemleri gibi çevre dostu uygulamaları Bursa'da daha hızlı hayata geçireceğiz. Cenevre'deki bu görüşmelerin temelinde Bursa halkının refahı var. Biz sadece bugünün sorunlarını değil, yarının çocuklarının yaşam hakkını korumak için buradayız. Her proje, Bursa'nın kaynaklarını adil, verimli ve sürdürülebilir biçimde yönetmek için atılmış bir adımdır' diye konuştu.