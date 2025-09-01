Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabahın erken saatlerinde Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya gelerek onlara bereketli bir sezon diledi.BURSA (İGFA) - 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte, gece yarısı denize açılan Bursalı balıkçılar, avladıkları balıkları hale getirerek alıcılarla buluşturdu.

Yeni sezon dolayısıyla erken saatlerde Su Ürünleir Hali'nde balıkçı esnafıyla bir araya gelen Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi’nin korunmasının önemine vurgu yaparak, “Denizlerimizi korudukça Marmara bize bereketini sunmaya devam edecektir” dedi.

Balıkçı esnafının sorunlarını dinleyen ve yerinde çözüm önerilerinde bulunan Başkan Bozbey, denizlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Başkan Bozbey, "Marmara Denizi’nin zenginliği ve bereketi, tüm hemşehrilerimizin sofralarına sağlık ve huzur olarak yansısın. Denizlerimizi korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm balıkçılarımıza bol kazançlı, bereketli ve kazasız bir sezon diliyorum” diye konuştu.