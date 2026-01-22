Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarda Bozüyük'ün öncelikli sorunlarını ve belediyenin projelerini milletvekilleri ve CHP yönetimiyle görüştü.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Bozüyük'ün sorunlarını ve belediyenin yürüttüğü projeleri üst düzeyde gündeme taşıdı. Yoğun ve verimli geçen temaslar çerçevesinde Başkan Bakkalcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Milletvekilleri Yaşar Tüzün ve Halil Eldemir'i makamlarında ziyaret ederek, Bozüyük ilçesinin öncelikli ihtiyaçları ile devam eden ve planlanan belediye projeleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirten Bakkalcıoğlu, milletvekillerine ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ankara programı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'na da katılan Başkan Bakkalcıoğlu, ardından Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşmede Bozüyük Belediyesi'nin çalışmaları, projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri ele alındı.

Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca, Milletvekili Yaşar Tüzün ile birlikte CHP MYK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile de bir araya geldi. Yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunların ve Bozüyük için atılabilecek adımların değerlendirildiği görüşmenin yapıcı geçtiği ifade edildi.