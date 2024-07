NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘Kayaşehir Buluşmaları’ kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Kayaşehir’de gerçekleştirilen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda, toplumun farklı kesimlerinden kişilerle sıcak ve samimGenel Ayarlari bir ortamda sohbet eden Arı, hem belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi hem de kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Arı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Nevşehirli seçimlerde kendi siyasi düşüncesini, ideolojisini, partisini bir yere koydu ve ‘Ben Rasim Arı’ya oy veriyorum.’ dedi. Dolayısıyla biz başkalarının düştüğü hataya düşmeyeceğiz. ‘Benim adamım, benim partilim, bana oy veren’ yok. Biz bu şehirde 124 bin insanın her birinin hakkını korumak ve onların her birine hizmet etmekle mükellefiz. Bunu da Allah’ın izni ile yapacağız. Ayrımcılık dün yapmadım bundan sonra da asla yapmayacağım. Daha bir gün kimseye şucu, bucu, şu partili diye uzak davranmadım. Biz her şeyden önce samimiyetimizle, iyi niyetimizle, gayretimizle, şehre olan sevdamızla bu şehrin makus tarihini değiştirmek için çalışacağız. Bizim bu şehirde kardeşlik tohumunu ekmekten başka çaremiz yok. Birisi bu şehirdeki kardeşliği başaracaksa onu başaracak keşke çok olsa olsa ama şu anda benim. O yüzden ben de yükümün ağır olduğunu biliyorum fakat Allah’ın izniyle, insanlığımızla, çalışkanlığımızla, mücadelemizle, samimiyetimizle bu şehirde kardeşlik tohumunu öyle bir ekeceğiz ki bu tohum sadece bugünleri değil yarınları da yeşertecek. Şu anda belli bir yaşın altındaki gençlerdeki bu samimiyet, onların iyi niyeti bizim onlara örneklik göstermemiz ile birlikte bu şehrin yarınlarını bambaşka yapacak inşallah.”