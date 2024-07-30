Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üftade Kur’an Kursu’ndan mezun olarak hafızlık belgesi alan kız öğrenciler için düzenlenen icazet törenine katıldı.

NEVŞEHİR (İGFA)- Nevşehir İl Müftülüğü’ne bağlı Üftade Kur’an Kursu’ndan mezun olan 21 kız öğrenci için gerçekleştirilen tören Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, İl Müftüsü Kazım Güzel, Kur’an Kursu yöneticileri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Sevgili Öğrencilerimiz, bugün, hayatınızda önemli bir dönüm noktasını geride bırakıyorsunuz. Yıllar süren özverili çalışmalarınız, sabrınız ve gayretinizin meyvesini topladığınız bu günde, sizleri tebrik etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kur’an-ı Kerim’in derin bilgeliğini ve öğretilerini öğrenerek, hayatınız boyunca rehberiniz olacak bu kutsal mirası en iyi şekilde anlamış ve uygulamış olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Peygamber Efendimiz, ‘Kim Kur'ân'ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan âliesinden on kişiye şefaatçi kılınır’ diyor. Ne güzel bir mertebe değil mi? Belediye başkanı, vali, öğretmen, müdür olursunuz ama gelmişinize, geçmişinize, ailenize Kur'an okuyamıyorsanız makamınızın hiçbir değeri yok. Hafız onu ezberlediği anda hayatındaki birçok imtihanda başarılı olur. Allah ona dünyada hem madden, ham manevi karşılığını verir. Biz de zaten hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamızı emreden peygamberimizin ümmetleri olarak herhâlde bundan daha iyi bir sıfatla sıfatlandırılmış olamayız. Bu anlamlı günümüzde, sizleri tekrar tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum. Her birinizin hayatında büyük başarılara imza atacağına, topluma ve insanlığa önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum.” dedi.