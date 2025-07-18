Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi’nin yaz bilim kamplarına katılan bilim meraklısı çocuklarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Etkinlik alanlarında çocukların gerçekleştirdiği deney ve projelere eşlik eden Başkan Altay, hem onların heyecanına ortak oldu hem de bilimin önemine dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Konya Bilim Merkezi’nin düzenlediği “Yaz Bilim Kampları” tüm coşkusuyla sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilimi sevdirme misyonuyla hareket eden Konya Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek, yaz bilim kamplarına katılan çocuklarla buluştu. Etkinlik alanlarında öğrencilerin gerçekleştirdiği deney ve projelere eşlik eden Başkan Altay, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN BİLİM HEYECANINA ORTAK OLDUK”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezinin kurulduğu günden bugüne kadar önemli çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bilim merkezleri, gençlerimizin hayal gücünü ve araştırma isteğini canlı tutan özel mekânlardır. Konya Bilim Merkezi’miz de bu anlamda sadece bir bina değil, şehrimizin geleceğini şekillendiren bir vizyonun parçasıdır. Her yaştan bireyin bilimle buluşma noktası olan Konya Bilim Merkezi çocuklarımıza, gençlerimize bilimi sevdirmek için yılın her dönemi faaliyetlerine devam ediyor. Bugün de bilim ve teknoloji yuvasını ziyaret ederek çocuklarımızın bilim heyecanına ortak olduk. Burada gördüğüm enerji, çocuklarımızın bilime olan ilgisini daha da artırmamız gerektiğini gösteriyor. Bu güzel mekanı dolduran çocuklarımıza ve onları bilime teşvik eden kıymetli ailelerine yürekten teşekkür ediyorum.”

Farklı temalarla ve dolu dolu içeriklerle 1 Ağustos’a kadar devam edecek Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları’nda hazırlanan; “Bilim ve Teknoloji”, “Astronomi ve Uzay”, “Bahçede Bilim”, “Yeni Nesil Tasarımcılar” ve “Bilimsel Macera” temalı kamplar bilim ve teknoloji dünyasına kapı aralıyor.