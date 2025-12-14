Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım AŞ ekipleri, Balık Hali'nde avlanabilir boy kriterine uymayan balıkları tespit ederek el koydu ve idari ceza uyguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım AŞ iş birliğiyle yürütülen su ürünleri kontrolleri titizlikle devam ediyor. Ekipler, Bursa Balık Hali'nde satışa sunulmadan önce balıkların boyu, avlanma zamanı, nakil belgeleri ve hijyen koşullarını denetledi.

Denetimler sırasında, avlanabilir asgari boydan küçük olmaları nedeniyle; 7 kasa (56 kg) barbunya, 4 kasa (40 kg) minekop ve 3 kasa (45 kg) istavrite el konuldu.

Ayrıca 1 kişiye, avlanabilir asgari boydan küçük balık nakli yaptığı için idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.