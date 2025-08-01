Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri ile Diyanet’in Yaz Kur’an Kursları’na katılan 55 bin öğrencinin katılacağı Kent Ormanı'ndaki oyun kampını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda uzaktan yüz yüze eğitimlere katılan öğrenciler Kent Ormanı’nda ve Meram Dutlukır’da kamplarına katılarak dolu dolu bir yaz tatili geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kent Ormanı’nda düzenlenen oyun kamplarında öğrencilerle bir araya gelerek çocukların yaz tatili coşkusuna ortak oldu.

Oyun istasyonlarını gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede yaz aylarının Konya’da coşkulu geçmesi için önemli bir program icra ettiklerini söyledi.

“AMAÇ ÇOCUKLARIN ZİHNİNDE GÜZEL BİR HATIRA BIRAKMAK”

Dutlukır ve Kent Ormanı’nda düzenledikleri programların merkez ve taşradaki Genç KOMEK’lere kayıt olan 12 bine yakın öğrenci ile Karatay, Meram, Selçuklu’da Kur’an Kursu eğitimi almak için camileri dolduran çocukların gününü eğlenceli hale getirdiğini kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın buradaki çeşitli yarışmalarla günü eğlenceli hale geliyor, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar ve bu sıcakta orman havasıyla bir miktar nefes alma imkanına kavuşuyorlar. Genç KOMEK Yaz Okulu’na katılan öğrencilerimiz dışında yaz tatilinde Kur’an kurslarına giden öğrencilerimiz de bu kamplardan yararlanıyor. Özellikle din görevlilerimize bizimle birlikte projeyi yürüttüğü için teşekkür ediyoruz. Çocukların transferi, yemeği, organizasyonun tamamı Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor. Amaç çocukların zihninde güzel bir hatıra bırakmak ve Kur’an Kursu’na gelen öğrenci sayısını artırabilmek. Diyanet’le de bu manada ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Burası çok keyifli bir ortam. İstasyonlarda çocuklar hem oynuyorlar, hem eğleniyorlar hem de yeni arkadaşlıklar, dostluklar ediniyorlar. Gelenlerin memnuniyeti gözlerinden okunuyor. İnşallah 55 bin çocuğumuzu yaz döneminde bu imkana kavuşturmuş olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

KAMPLARDA “SU” VE “EKMEK” İSRAFI KONULARINDA FARKINDALIK OLUŞTURULUYOR

Görev aldıkları günden itibaren çocukların hayatına dokunacak işler yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bu proje de Konya’da 55 bin çocuğumuzun cıvıl cıvıl bir gününü paylaşmamıza vesile oldu. Özellikle merkezin dışındaki ilçelerimizdeki KOMEK eğitimine gelen çocuklarımızı da hem Dutlukır’a, hem Kent Ormanı’na getirerek buraları tanımalarını hem de güzel bir program geçirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca sadece eğlenmeye yönelik değil, Kent Ormanı’nda suyu tasarruflu kullanmaları için bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Dutlukır’da da ekmeği israf etmemeleri ile ilgili bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Özellikle kuraklığın zirve yaptığı bu dönemde bu tür eğitimlerin de çocukların zihninde kalacak bir erkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah tüm çocuklar burada keyifli zaman geçirirler” ifadelerini kullandı.

KENT ORMANI’NDA 2, DUTLUKIR’DA 2 OLMAK ÜZERE 4 OYUN KAMPI

Genç KOMEK Yaz Okulu, 7-14 çocukların yaz aylarını hem eğlenceli hem de verimli geçirmesini sağlarken; aynı zamanda özgüven, takım çalışması, disiplin ve sorumluluk duygularının gelişmesine de katkı sağlıyor.

Çocuklar ve gençler için bu yıl da eğlenceli ve öğretici içeriklerin hazırlandığı Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında Kent Ormanı’nda 2, Meram Dutlukır Parkı’nda 2 olmak üzere 4 oyun kampı düzenleniyor.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ OYUN İSTASYONLARI

Kamplar; Nişan-gol, Limbo, Disket, Survivor, Gör-bul, Dart, Kriket, Bowling masası, Denge dengine, Ördek yarışı, Çubuk yakalama, Mantar oyunu olmak üzere 12 farklı istasyondan oluşuyor. Ayrıca su ve ekmek israfı konusunda tiyatral etkinlikler düzenlenerek çocukların daha fazla bilinçlenmeleri ve farkındalıklarının artmaları sağlanıyor.

YAZ BOYUNCA 55 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ KAMPLARA KATILACAK

Bu kamplarda 12 bin Genç KOMEK öğrencisi, 43 bin diyanet öğrencisi ve 524 Özel Genç KOMEK öğrencisi ile birlikte toplam 55 bin 524 öğrenci etkinliklere katılarak dolu dolu bir yaz tatili geçirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu’nda eğitimler; 7-14 yaş grubu için 15 Ağustos’a; 15-17 yaş grubu için ise 22 Ağustos’a kadar devam edecek.