Düzce Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında şehir genelinde geniş çaplı bir temizlik kampanyası başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - “Temiz Şehir Düzce” sloganıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde zabıta ekipleri, özellikle Millet Bahçesi ve şehir merkezinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yere çöp ve sigara izmariti atan vatandaşlar tespit edilerek Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kampanyada, şehir merkezinin yanı sıra parklarda ve yeşil alanlarda da yoğun denetimler yapılıyor. Özellikle vatandaşların sıkça kullandığı Millet Bahçesi’nde yapılan kontrollerde, kamera kayıtlarıyla kural ihlalleri belge altına alınarak sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

Denetimlere bizzat katılan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner, çevre bilincinin artırılması ve toplumun temizlik konusunda daha duyarlı hale getirilmesi amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Tangüner, “Temiz bir şehir, hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini ve kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

“Şehrimi Seviyorum, Yere Çöp Atmıyorum” temasıyla yürütülen kampanya çerçevesinde gece saatlerinde de denetimlerin yapılacağı bildirildi. Amaç, özellikle park ve yeşil alanlarda gece yaşanan çevre kirliliği vakalarının önüne geçmek.

Düzce Belediyesi, çevreyi koruma konusundaki bu kararlı adımlarıyla kısa sürede şehir genelinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.