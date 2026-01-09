Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her fırsatta ifade ettiği 'istişare kültürü ve birliktelik ruhunu' güçlendirmek için AKOM'da ağırladığı SATSO heyetine yatırımlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın geleceği için her fırsatta 'Bir ve bütün olmalıyız' vurgusu yapan Başkan Yusuf Alemdar, istişare kültürünü güçlendirmek için SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan ve yönetimini AKOM'da ağırladı. Şehrin birinci gündemi Sapanca Gölü, Çamdağı ve Ballıkaya barajları, Raylı Sistem, ADARAY Banliyö Hattı, Bilim Merkezi, AFA, Şehir Kütüphanesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Alemdar, 'Sakarya'yı kucaklayan, istişareyi önceleyen, bir ve beraberliği kuvvetlendiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Şehrimiz için kaybedecek tek bir anımız dahi yok. Çok çalışmaya devam edeceğiz, hep birlikte üreterek Sakarya'yı geleceğe taşıyacağız.' vurgusu yaptı. SATSO Başkanı Altuğ ise, 'Başkanımızın her fırsatta bizi çağırarak istişare kültürünü benimsemesi çok kıymetli. Sapanca Gölü ile ilgili çalışma çok önemli. Kentsel dönüşüm, ulaşım ve toplu taşımada çeşitliliği artırmak ile düzenli sanayileşme adına girişimlerini takdir ediyor ve destekliyoruz' dedi.

YOĞUN KATILIM

Programda SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon ve komite başkanları yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu eşlik etti.

Başkan Alemdar, 'Bu Şehir Hepimizin' vurgusu yaparak Sakarya'yı geleceğe tek vücut olarak, hep birlikte taşıyacaklarını ifade etti.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK:

İstişare kültürünün önemine işaret eden Başkan Alemdar, toplantıda yaptığı sunumda şehrin bir numaralı gündemi Sapanca Gölü, Ballıkaya ve Çamdağı Barajı projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve toplu taşıma hamlesi Raylı Sistem projesinden bahsetti.

ADARAY Banliyö Hattı hedefiyle raylıda ulaşım ağını şehrin her tarafına ulaştırmak istediklerini aktaran Başkan Alemdar, Yazlık Katlı Kavşağı, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Şehir Müzesi, AKM ve AFA Kongre Merkezi'nde gelinen son durumu anlattı.

'GAYEMİZ GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL, GELECEĞE YÖN VERMEK'

Alemdar'ın konuşmasından satır başları şöyle: 'Şehrimizle ilgili aldığımız kararlar hepimizi ilgilendiriyor. Bu anlayışla Sakarya'yı kucaklayan bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Bu şehir hepimizin, Sakarya'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bu şehre katkısı olan herkese kapımızın açık olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Şehrimizin kalkınması ve sosyalleşmesi adına bir irade ortaya koyduk. Çalışmalarımızda sadece günü kurtarmak adına değil, orta ve uzun vadeli çalışmalarla şehrimizi geleceğe taşıyacak adımlar atıyoruz.'

'SAPANCA GÖLÜ İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ'

'Şehrimizin en önemli gündemlerinden birisi Sapanca Gölü'dür. Su hayattır ve olmazsa olmazımızdır. Bu konuda gerekli adımları atıyoruz. Aynı zamanda Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini bozmadan çevresini tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Şunu net bir şekilde ifade ediyorum ki Sapanca Gölü'müzün korunması ve kollanması konusunda kararlıyız ve gereğini yapacağız.'

RAYLI SİSTEM, ARİFİYE-KARASU DEMİRYOLU, ADARAY BANLİYÖ HATTI:

'Şehrimizdeki ulaşımı güvenli, konforlu ve hızlı sağlamak durumundayız. Şehrimiz çok hızlı gelişiyor. Sakarya'mız birçok açıdan cazibe merkezi bu durumda trafik yoğunluğunu artırıyor. Böyle bir yoğunluğun olduğu şehrimizde, insanlarımıza toplu taşıma kültürünü aşılamamız gerekiyor. Önce metrobüsle başladık. Metrobüs projesi aynı zamanda şehrimize inşa edeceğimiz hafif raylı sistemin de altyapısını oluşturuyor. Şimdi raylı sistemimizin birinci etabı olan 18,5 kilometrelik kısmı başlıyor. Öte yandan Arifiye-Karasu Demiryolu Projesi'ni de hayata geçiriyoruz. ADARAY banliyö hattını da geliştiriyoruz. İnşallah 2029 yılında ADARAY ile her noktaya ulaşmak istiyoruz. Aynı zamanda şehir trafiğini rahatlatacak olan Yazlık Kavşağı'na da başlıyoruz. Bu kavşak, raylı sistemin ihtiyacını çözebilecek şekilde tasarlanıyor'

BİLİM MERKEZİ, ŞEHİR KÜTÜPHANESİ, AKM VE AFA

'Şehrimize bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Çocuklarımızın yarınlarını garanti altına alacak ve orada görerek öğrenecekleri bir alan oluşturuyoruz. İçerisinde laboratuvarların ve kuluçka merkezlerinin olacağı bir merkez oluşturuyoruz. Burada 1 milyon kitaplı şehir kütüphanesi, şehir müzesi, belediye binasını da inşa ederek bir kampüs oluşturacağız. Diğer yandan AFA Kültür Merkezi'ni de tekrar hayata geçiriyoruz. Bir yandan da AKM'yi restore ediyoruz ve Şehir Tiyatrolarının sahne alacağı işlevsel bir hâle getiriyoruz'

'UZUN ÇARŞI DÖNÜŞÜMÜ'

'Uzun Çarşı'da da çalışmalarımız devam ediyor. Uzun Çarşı'da 3. etap dönüşümünün 1. ve 2. kısımlarında önemli bir aşama kaydedildi. Burada esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha konforlu hareket edebilecekleri bir alan oluşturuyoruz'

TARİHİ SPOR YATIRIMLARI

'Bizler her ilçemizde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerin arasında spor yatırımlarımız önemli bir yer tutuyor. Gençlerimizin olanaklarını geliştirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla ilçelerimize futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve gençlik merkezleri inşa ediyoruz. Aynı zamanda 3 bin metrekare alanda Mollaköy projesini hayata geçireceğiz. Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje, sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası alanda da bir merkez hâline gelecek şekilde tasarlanıyor'

CUMHURBAŞKANI EDOĞAN'A BALLIKAYA VE ÇAMDAĞI TEŞEKKÜRÜ

'Şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve Sapanca Gölü'müzü korumak adına Ballıkaya Barajı ve Çamdağı Barajı projelerini hızlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisine konuyu ilettim ve kısa zamanda çalışmaların başlamasıyla ilgili talimatlarını verdiler'

TIĞCILAR %65 ORANINDA TAMAM

'Kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Önce insan diyoruz. Bunun için şehrimizin en hasarlı binalarının olduğu merkez mahallelerimizden Tığcılar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için düğmeye bastık. Şu anda yüzde 65 oranında imzalar atıldı. İnşallah yakın zamanda Tığcılar'da kentsel dönüşüme başlayacağız. Bu kapsamda sanayi dönüşümünü de gerçekleştireceğiz. Daha düzenli ve sanayi esnafımızın çevreyle uyum içerisinde yaşayabileceği bir alan oluşturacağız'

İSTİŞARE VE BİRLİKTELİKLE HAREKET EDİYORUZ

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise Başkan Alemdar'ın bu davetini değerli bulduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada en önemlisi, her fırsatta bizi çağırarak bir istişare kültürüyle hareket etmesi. Sakarya üreten bir şehir. Sanayide tarımda, hayatın her alanında önemli bir şehir. Sapanca Gölü ile ilgili yürütülen çalışma çok önemli. Bizler de Sapanca Gölü konusunda başkanımızın arkasındayız.'

SAPANCA GÖLÜ'NÜ KORUMAK, KENTSEL DÖNÜŞÜM, ULAŞIM:

'Sayın Başkanımız göreve geldikleri günden bugüne değin şehre yönelik faaliyetler hakkında bilgi paylaştı. İlimizin her anlamda gelişimi için çalışmalar ve geleceğine ilişkin projelerini sundu. Özellikle Sapanca Gölümüzü korumak, kentsel dönüşüm, ulaşım ve toplu taşımada çeşitliliği artırmak ile düzenli sanayileşme adına girişimlerini takdir ediyor ve de destekliyoruz'

'GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARAK ÇALIŞACAĞIZ'

'Kendisine daveti ve Odamız organlarına yakın ilgisi için teşekkür ediyorum. SATSO olarak biz de; şehrimizin ekonomik gelişimi, üretiminin çoğalması ve ticaret hacminin genişlemesi başta olmak üzere Sakarya'mız için gövdemizi taşın altına koyarak çalışmaya, Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda paydaş olarak çalışmaya ve şehrin faydasına her projede destek olmaya devam edeceğiz'

Sunum sonrasında SATSO heyeti ve Büyükşehir yönetimi, şehrin geleceğini ilgilendiren çok önemli istişareler gerçekleştirdi.