Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Gördes'e taşıdı. Gördes Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Bereketin ve kardeşliğin her mahallemizde hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde sürdürdüğü iftar programlarının durağı bu kez Gördes oldu. Gördes Pazaryeri'ni dolduran yüzlerce vatandaş, ezan sesini hep birlikte bekleyerek Ramazan'ın manevi iklimini paylaştı.

İftar saati öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, Gördeslilerin Ramazan sevincine ortak oldu. İftar programına Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, genel sekreter yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN DUTLULU, 'DAYANIŞMAYI BÜYÜTÜYORUZ'

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Besim Dutlulu, program sonrası yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaptı. Manisa'nın her noktasında vatandaşla iç içe olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, 'Ramazan'ın bereketini, dayanışmasını ve kardeşlik ruhunu tüm Manisa'da olduğu gibi bugün de Gördesli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bizim en büyük önceliğimiz, bu birlik ve beraberlik tablosunu kalıcı kılmak. Bereketin ve kardeşliğin her mahallemizde hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz. Her mahallemizde, her soframızda bu bereketi hissettirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca şehrin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya ve kültürel etkinliklerle bayram coşkusunu yaşatmaya devam edecek.