Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşları dijital dünyanın yanı sıra günlük yaşamda karşılaşabilecekleri güvenlik risklerine karşı bilinçlendiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların günlük yaşamda ve dijital ortamda karşılaşabileceği güvenlik risklerine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gölcük Saygınlar Kulübü'nde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, ev güvenliğinden telefon ve internet kullanımına kadar dikkat edilmesi gereken noktalar, günlük hayattan örneklerle anlatıldı.

TEHLİKE ARTIK TELEFONLARDA

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de değiştiğine dikkat çekilen eğitimde, güvenliğin artık yalnızca evin kapısını kilitlemekle sınırlı olmadığı vurgulandı. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalar, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak para talep eden kişiler, sahte internet bağlantıları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Vatandaşlara banka ve kimlik bilgilerinin yanı sıra şifrelerin kesinlikle paylaşılmaması, kaynağı bilinmeyen bağlantıların açılmaması ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması gerektiği hatırlatıldı.

Eğitimde dijital güvenliğin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği vurgulandı. Telefonlara gelen arama ve mesajların yanı sıra internet üzerinden gönderilen bağlantıların da ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği anlatıldı. Ev güvenliği konusunda ise kapıların mutlaka kilitlenmesi, yedek anahtarların paspas altı veya ayakkabı içi gibi kolay ulaşılabilecek yerlere bırakılmaması gerektiği belirtildi. Günlük hayatta masum görünen bazı alışkanlıkların ciddi güvenlik açıklarına yol açabileceğine dikkat çekildi.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK, MAĞDURİYETE DÖNÜŞEBİLİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Saygınlar Kulüplerinde gerçekleştirdiği bilinçlendirme eğitimlerinde dolandırıcılığın yanı sıra dijital ayak izi, sosyal medya kullanımı ve akıllı telefon güvenliği gibi konular da ele alınıyor. Eğitimlerle 65 yaş üstü vatandaşların teknolojiyi daha güvenli kullanmaları, şüpheli girişimleri erken fark etmeleri ve olası mağduriyetlere karşı daha hazırlıklı olmaları amaçlanıyor. Dolandırıcılığın yalnızca bireyleri değil, ortaya çıkardığı maddi ve manevi sonuçlarla aileleri de etkileyebildiğine dikkat çekiliyor.

SAYGINLAR SORDU, POLİSLER TEK TEK YANITLADI

Eğitimin soru-cevap bölümünde vatandaşlar, günlük yaşamda karşılaşabilecekleri şüpheli durumları polis ekiplerine aktardı. Katılımcıların yaşadıkları deneyimler üzerinden değerlendirmeler yapılırken, benzer durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda da bilgilendirme yapıldı. Saygınlar Kulübü üyesi Hamide Çalış, eğitimin kendileri için son derece faydalı olduğunu belirterek geçmişte yaşadığı hırsızlık olayını paylaştı.

'MEĞER YILLARCA YANLIŞ ALIŞKANLIKLARLA YAŞAMIŞIZ'

İstanbul'da yaşadığı dönemde evine üç kez hırsız girdiğini anlatan Çalış, geçmişte güvenlik konusunda yeterince bilinçli olmadıklarını ifade etti. Çalış, 'Bugünkü eğitim bizim için çok faydalı oldu, adeta aydınlandık. İstanbul'dan buraya taşınalı beş yıl oldu. Öncelikle böyle bir imkân sundukları için Tahir Başkan'a teşekkür ediyorum. İstanbul'da evime üç kez hırsız girdi. O zamanlar bu kadar bilinçli değildik. Paspasın altına ya da ayakkabının içine anahtar koymanın ne kadar yanlış olduğunu bugün öğrendik. Kapıyı kilitlemeden dışarı çıkıyormuşuz. Bugün bunların ne kadar büyük hata olduğunu tek tek öğrendik. Meğer yıllarca yanlış alışkanlıklarla yaşamışız. Allah razı olsun, çok faydalı bir eğitim oldu' dedi.