İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir Belediyesinin 'Ramazan'da bir başka şehir!' mottosuyla düzenlediği Ramazan etkinlikleri bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen sahne programları, kültürel etkinlikler, çocuk gösterileri ve teknoloji deneyim alanlarıyla her yaştan Başakşehirlinin buluşma noktası hâline gelen etkinlikler, Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşatıyor.

Başakşehir'de Ramazan coşkusu yalnızca ilçe sakinleriyle sınırlı kalmadı. Siyaset ve bilim dünyasından önemli isimler de Ramazan ayı boyunca Başakşehir'i ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'Gülümseyen Yüzler' İftarına Katılım

Başakşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen kardeş ailelere yönelik düzenlenen 'Gülümseyen Yüzler' iftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya misafir oldu. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, programın ardından Ramazan etkinlik alanını da ziyaret ederek komşularla sohbet etti.

Abdullah Özdemir'den İstanbullulara Çağrı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Başakşehir Ramazan Etkinlik Alanı'nı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Etkinlik alanını gezen Özdemir, programlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm İstanbulluları Başakşehir'deki Ramazan etkinliklerine davet etti.

Bakanlar ve Alper Gezeravcı da Başakşehir'i Ziyaret Etti

Ramazan ayında Başakşehir'i ziyaret eden isimler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Türkiye'nin uzay seyahatine çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı da yer aldı.

Başakşehir'e gelen misafirler Ramazan Etkinlik Alanı'nı, VR Tema Park'ı ve Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından yapılan değerlendirmelerde konukların ortak görüşü ise 'Başakşehir'deki Ramazan etkinliklerinin Sultanahmet'teki eski Ramazan gecelerini hatırlatması' oldu. Başakşehir'deki Ramazan atmosferini takdir eden misafirler, 'Başakşehir'de Ramazan hakikaten bir başka yaşanıyor.' ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesinin hazırladığı zengin programlar sayesinde Ramazan boyunca kent meydanı ve belediye yerleşkesi, maneviyatın, kültürün ve sosyal hayatın buluştuğu önemli bir merkez hâline geldi.