Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kış şartlarının ağırlaştığı bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Çalışmaların Niğde Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yoğunlaştığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle ağır kış koşullarının etkili olduğu alanlarda doğaya yem bırakıldığı, sürecin ise fotokapanlarla takip edildiği belirtildi.

Yerleştirilen kameralar sayesinde hem hayvan popülasyonunun hareketliliğinin izlendiği hem de elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaların planlandığı ifade edildi.

Yemleme çalışmalarının Niğde'de bulunan Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sürdürüldüğünü belirten yetkililer, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin desteklenmesi amacıyla kış boyunca çalışmaların aralıksız devam edeceğini duyurdu.