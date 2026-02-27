Instagram'da çektiği eğlenceli skeçlerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Civan Öztürk, son paylaşımıyla özellikle Ağrılıların yüzünü güldürdü. Mizahi dili ve sahne performansıyla dikkat çeken Öztürk'ün 'cennet-cehennem muhasebesi' temalı videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

AĞRI (İGFA) - Aslen Ağrı'nın Tutak ilçesinden olduğunu dile getiren Civan Öztürk'ün, memleketine yönelik yaptığı göndermeler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Videoda bir 'melek' figürünü canlandıran Civan Öztürk, farklı iller, gruplar ve takımlar üzerinden esprili bir cennet-cehennem değerlendirmesi yapıyor. Kendine has mimikleri ve doğaçlama tarzıyla izleyenleri kahkahaya boğan fenomen isim, Ağrı için yaptığı bölümde ise hemşehrilerine ayrı bir parantez açtı.

Ağrılı kullanıcılar videoyu yoğun şekilde paylaşırken, yorumlarda 'Tam bizlik olmuş', 'Patnos farkı' ve 'İzlerken kahkaha attık' ifadeleri öne çıktı.

Özellikle son dönemde yerel kimlikler üzerinden üretilen mizah içeriklerinin büyük ilgi gördüğü sosyal medya ortamında, Civan Öztürk'ün bu çalışması hem memleket vurgusu hem de sıcak anlatımıyla dikkat çekti.