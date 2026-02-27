İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kullandığı F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Tugay, Bolat'ın adının şehirde yaşatılacağını ve ailesinin yanında olduklarını söyledi.

İZMİR (İGFA) - Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan havalanan F-16 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, gözyaşları içinde İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Şehit İbrahim Bolat'ın önce annesi Şehriban Bolat ile babası Yusuf Bolat, sonrasında ise eşi Ayşe Nilay Bolat ile kızı Nil Bolat'a taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Divan Katibi Mustafa Vatansever, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Kazım Kaya ve bürokratlar eşlik etti.

'KENTTE ADINI YAŞATALIM'

İlk olarak anne Şehriban Bolat ve baba Yusuf Bolat ile kardeşlerini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'İnsan bazen diyecek bir şey bulamıyor, gerçekten çok üzüldük. Allah rahmet eylesin size de sabır diliyorum. Yapabileceğim bir şey olursa, ne ihtiyacınız olursa bana söyleyin' dedi. Başkan Tugay, Bolat'ın anısının kentte yaşatılacağını söyledi. Tugay, 'Biz düşünelim, siz de isteyin, isteğinizi söyleyin, adını kentte yaşatalım. Bizim şehit aileleri ile ilgili birimimiz de var. Onlar da sizin yanınızda' ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, sonrasında Şehit İbrahim Bolat'ın eşi Ayşe Nilay Bolat'a taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Ayşe Nilay Bolat, Şehit İbrahim Bolat'ın çok iyi bir pilot olduğunu ve yaşanan kazaya inanamadıklarını söyledi. Başkan Tugay ise üzüntüsünü dile getirdi. Kendisinin de çocukken pilot olmak istediğini söyleyen Tugay, 'Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bugün de öyle, yarın da öyle. Adını da yaşatalım, böyle bir görevimiz var' diye konuştu.