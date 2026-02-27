Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Of ilçesinin önemli yaşam alanlarından biri olan Sahil Parkı'nı baştan sona yenileyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Sahil Parkı'nı modern donatılarla güzel ilçemiz Of'a yakışır hale getireceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Of ilçesindeki Sahil Parkı'nı baştan sona yenileyecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında Of Sahil Parkı'nda kapsamlı yenileme ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

İLÇEYE DEĞER KATACAK

Başkan Genç, 'Göreve geldiğimiz andan itibaren bütün ilçelerimizde olduğu gibi Of ilçemizde de belediye başkanımızla çok güzel bir mesai birlikteliği sürdürüyoruz. Bunun için değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Of'umuza kıymet katacak, değer kazandıracak ve cazibesini artıracak en önemli yaşam alanlarından biri olan sahil parkımızı, donatılarıyla, yaşam alanlarıyla ve zeminiyle ele aldık, yeniliyoruz. İnşallah bu çalışmayı tamamladığımızda başta Oflu hemşehrilerimiz olmak üzere bölgemize gelen ziyaretçilere, turistlere veya gelip geçen yolcularımıza çok önemli bir alan oluşturacağız. Of'umuza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

GÜZEL BİR YAŞAM ALANI OLACAK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise, 'Büyükşehir Belediyesi ve Of Belediyesi olarak uyum içerisinde Trabzon'umuza ve ilçemize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Trabzon'un, Of'un ve bütün ilçelerimizin hizmet alabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç çok büyük bir gayret gösteriyor. Bu gayretlerin neticesinde de eserler ortaya çıkıyor. İnşallah imzaladığımız bu protokolle tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla uğrayabileceği ve keyifli vakit geçirilebileceği güzel bir sosyal yaşam alanına kavuşacağız' diye konuştu.