Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın Bursa-Çanakkale yolu üzerindeki önemli giriş güzergâhında kapsamlı peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. 2 bin 500 metrelik hatta yer alan iki kavşak ve orta refüj yenilenirken, 10 bin metrekarelik alan çimlendirildi, güzergâh boyunca palmiye ağaçları dikildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'nın kent girişlerinden biri olan Bursa-Çanakkale yolu üzerindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Kentin önemli ulaşım akslarından biri olan Eti Maden Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki yaklaşık 2 bin 500 metrelik güzergâhta yürütülen çalışmalarla bölgenin çehresi baştan aşağı yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, güzergâh üzerindeki orta refüj ve iki kavşakta kapsamlı çevre düzenlemesi yapıldı.

Yol boyunca gerçekleştirilen uygulamalarla hem yeşil alanlar artırıldı hem de Bandırma'nın kent girişinin daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı.

10 BİN METREKARE ALAN ÇİMLENDİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında toplam 10 bin metrekarelik alan çimlendirilirken, güzergâh boyunca orta refüj ve kavşaklara palmiye ağaçları dikildi.

Kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj uygulamalarında ponza ve dolomit taşlarının yanı sıra çeşitli süs bitkilerine de yer verildi. Bitkilendirme ve zemin düzenlemelerinin bir arada uygulandığı çalışmalarla, güzergâh bütüncül bir peyzaj görünümüne kavuşturuldu.

BANDIRMA'NIN GİRİŞİNE YENİ GÖRÜNÜM

Eti Maden Kavşağı ile Sanayi Kavşağı arasındaki 2 bin 500 metrelik hattı kapsayan düzenleme, Bandırma'nın Bursa ve Çanakkale yönlerinden kente ulaşım sağlayan önemli giriş noktalarından birinde gerçekleştirildi.

Yapılan peyzaj çalışmalarıyla orta refüj ve kavşaklar yenilenirken, yeşil alan uygulamaları ve ağaçlandırmayla güzergâha daha modern, düzenli ve yeşil bir görünüm kazandırıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bandırma'nın kent girişi estetik açıdan daha nitelikli bir görünüme kavuşturuldu.