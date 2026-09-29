Sakarya'nın Karasu ilçesinde metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın ardından sel meydana geldi. Darıçayırı Mahallesi'ne giden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla görüştü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, Darıçayırı Mahallesi'nde sele neden oldu. Metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın düştüğü bölgede ekipler, taşkının ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir yetkililerinden son durum hakkında bilgi alan Alemdar, selden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

'TEK YÜREK OLDUK, SAHADAYIZ'

Bölgede açıklamalarda bulunan Alemdar, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, 'Devletimiz burada, ekiplerimiz yanınızda. Tek yürek olduk, sahadayız, yanınızdayız' mesajını verdi. Başkan Alemdar, son 27 yılın en kuvvetli yağışıyla karşı karşıya olduklarını belirterek, bölgeye metrekare başına 150 kilogram yağış düştüğünü söyledi. AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin de bölgede görev yaptığını ifade eden Alemdar, can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İş makinelerinin dere yatağı ve yerleşim alanlarında çalışmalar yürüttüğünü aktaran Alemdar, olumsuzlukların ekiplerin ortak çalışmasıyla giderileceğini belirterek, 'Büyükşehir vatandaşlarımızın yanındadır. Olumsuzlukları birliktelik içinde aşacağız' dedi.

50 ARAÇ, 80 PERSONEL SAHADA

SASKİ ve Yol Bakım ekipleri, selden etkilenen Darıçayırı'nda 50 araç ve 80 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de 3 araç ve 8 personelle bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapıyor.