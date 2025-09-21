Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde Ballıkaya Barajı için önemli bir gelişmeyi duyurdu.

SAKARYA (İGFA) - 143 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın isale hatları için ihale sürecinin başlatılacağını açıklayan Bakan Yumaklı, Sakarya’daki su kaynaklarıyla ilgili projeleri yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Sakarya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

YOĞUN KATILIM

Ziyarette Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, TESK Başkan Vekili Halil İbrahim Balcı, ilçe belediye başkanları, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, il müdürleri, Bakanlık, Büyükşehir ile SASKİ bürokratları yer aldı.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’de bir görüşme yapan ardından Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüşen Başkan Yusuf Alemdar, buluşmalardaki ortak konunun Çamdağı ve Ballıkaya Barajı olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Sapanca Gölü ve alternatif kaynaklar

Başkan Alemdar, gölün kritik seviyelere gerilediğini belirterek, içme suyu temini için alternatif kaynakların hayati önem taşıdığını vurguladı. Ballıkaya Barajı’nın isale hattı projesi ve Çamdağı Barajı’nın devreye alınması bu kapsamda öncelikli adımlar arasında yer alıyor.

Bakan Yumaklı, Ballıkaya Barajı’nın su tutmaya başlayacağını ve isale hattı için ihaleye çıkılacağını belirterek, Sakarya’nın su altyapısına yönelik çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Projelerin hızla tamamlanması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Bakan Yumaklı, yürütülen çalışmaları ve projeleri dinleyerek protokol üyeleriyle önemli istişarelerde bulundu.