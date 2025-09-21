Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Ordu çevresinde kuvvetli, Rize-Artvin kıyılarında çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Güneydoğu'da ise rüzgar şiddetli esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül 2025 Pazar günü için hava durumu tahminlerini ve uyarılarını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları, Tokat ve Sinop çevresi, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklığının, yurdun batısında mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerinde normalleri civarında, doğusunda normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.