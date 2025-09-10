Balkan Rumeli Sanayicileri İş insanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), ‘Türkiye ve Küresel Ekonomide 2026 Öngörüleri’ konulu eğitim semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - “Türkiye ve Küresel Ekonomide 2026 Öngörüleri” başlıklı seminer, BALKANTÜRK Evi Toplantı Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili Baha Boztekin, “Ülkemizde ve dünyada ekonomik koşullar sürekli değişkenlik göstermekte. Bu nedenle bu tür eğitimler üyelerimizin bilgilenmesi ve değişen ticaret şartlarına ayak uydurması açısından çok kıymetli. Son derece verimli olacağını düşündüğüm bu programa katılan konuşmacılarımıza ve siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Eğitime konuşmacı olarak katılan Seltem İyigün, ‘Küresel büyüme ve ticaret dengelerinde 2026’ya yönelik beklentiler, emtia fiyatları, enerji piyasaları ve jeopolitik risklerin etkileri, ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz politikalarının faiz yansımaları, Türkiye’de enflasyon faiz ve kur dinamiklerine dair öngörüler, bölgesel ticaret ağlarında Türkiye’nin konumu ve fırsatlar, sektörel eğilimler ve iş dünyası için öne çıkan stratejik çıkarımlar’ konularında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

“KÜRESEL EKONOMİDE YAVAŞLAMA BEKLİYORUZ”

Coface Türkiye ve Ortadoğu Ekonomisti Seltem İyigün, 2026’ya yönelik küresel ekonomik beklentileri detaylı bir sunumla aktardı. İyigün, “Amerika’nın ek gümrük vergileri gibi ticaret engelleri nedeniyle küresel büyümede yavaşlama bekliyoruz. Türkiye için ise enflasyonun 2025 sonunda %29,5, 2026’da ise %20 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor. Merkez Bankası’nın faizleri %25’e çekmesi de muhtemel” ifadelerini kullandı.

Astra Broker Kurucu Ortağı Cahit Adil Kaner ise ticari alacak sigortasının stratejik önemine dikkat çekti. “Bu sistem firmaların adeta hayat sigortasıdır. Türkiye’de dört büyük oyuncu var ve biz de bunlardan biriyiz. Güvenli ticaretin yaygınlaşması için alacak sigortasının daha fazla benimsenmesi gerekiyor” dedi.