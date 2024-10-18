Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması’nı Ankara’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Divan Otel’de yapılan ‘BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması’na Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ve Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya’nın Ankara Büyükelçileri katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç ve Ayhan Salman ile CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın Saldız’ın da katıldığı ‘BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması’na, Balkan ülkelerinin Bursa Fahri Konsolosları, Ankara’daki kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve başta RUMELİSİAD olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları yönetim kurulu üyeleri ile BALKANTÜRKSİAD üyeleri iştirak etti.

Balkan ve Rumeli camiasını bir araya getiren Başkent Buluşması’nın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Biliyoruz ki dostluk ve barış temelinde ekonomik ilişkiler bir merhaba ile başlıyor. Ekonomik ilişkiler geliştikçe adeta ülkeler arasındaki sınırlar da kalkıyor. Biz de bunun için çaba harcıyoruz” dedi.

Sözlerinin devamında Bursa’nın sosyo ekonomik yapısı ve BALKANTÜRKSİAD’ın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Şakir, “400’ü aşkın Balkan ve Rumeli kökenli iş insanının üye olduğu BALKANTÜRKSİAD Bursa ve ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bugüne kadar yurtiçinde ve bütün Balkan ülkelerinde sayısız toplantılar gerçekleştiren, ticari heyetlerle ziyaretlerde bulunan ve Balkan ülkelerinden iş insanı heyetleri ağırlayan bizler bu akşam sizlerle beraber olmak istedik. Konuşmamı en büyük Balkanlı olarak kabul ettiğimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle tamamlamak istiyorum. Büyük Önder, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” demiş. Bence Atatürk’ün bu sözünü sürekli hatırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

‘BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması’na onur konuğu olarak katılan Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi de, BALKANTÜRKSİAD tarafından düzenlenen organizasyonun Balkan ülkeleri arasındaki birlik ve beraberlik açısından çok önemli olduğunu söyledi. Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçilerini temsilen, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de, “Bu özel organizasyonda dostlar ve iş dünyası temsilcileri hep birlikteyiz. Bu dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdürmek için hep beraber olmaya devam edeceğiz. BALKANTÜRKSİAD da bu dostluğun daha da kuvvetlenmesi adına önemli çalışmalar yapıyor. BALKANTÜRKSİAD Başkanı kardeşim Fatih Şakir’e, Yönetimi Kuruluna ve bütün üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.tekin Otomotiv, Burtom Sağlık Grubu, Electra Mühendislik, Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kebapçı İskender Cevat İskenderoğlu Varisleri İşletmeleri AŞ ve Nazar İnşaat’ın destekleriyle gerçekleşen BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşması, katılımcılar arasındaki görüşmelerle devam etti.