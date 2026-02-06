Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, Giresun'un Bulancak ilçesinde Veteriner Hekim Süleyman Aksu'ya ait koyunculuk işletmesi 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' almaya hak kazandı.

GİRESUN (İGFA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde faaliyet gösteren Veteriner Hekim Süleyman Aksu'ya ait koyunculuk işletmesi, yapılan denetim ve testler sonucunda 'Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası' ile belgelendirildi. Böylece işletme, Türkiye genelinde 12'nci, Karadeniz Bölgesi'nde ise ilk hastalıktan ari koyunculuk işletmesi oldu.

Ari İşletme Sertifikası, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz tarafından işletme sahibine takdim edildi. Sertifika, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024-2028 Hayvancılık Yol Haritası kapsamında hayata geçirilen sürdürülebilir, verimli ve sağlıklı hayvansal üretim hedefleri doğrultusunda verilen önemli belgeler arasında yer alıyor.

Hastalıktan ari işletmeler; küçükbaş hayvancılıkta Bruselloz, büyükbaş hayvancılıkta ise Tüberküloz ve Bruselloz hastalıklarının bulunmadığı, düzenli kontrol, test ve denetimlerle doğrulanan, hijyen ve biyogüvenlik şartlarını eksiksiz sağlayan işletmeler olarak tanımlanıyor.

Yetkililer, ari işletmelerin yaygınlaşmasının hayvan sağlığı, halk sağlığı ve kaliteli hayvansal üretim açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, bu tür işletmelerin ülke genelinde artırılmasının hedeflendiğini belirtti.